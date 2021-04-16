华为自动驾驶技术全球首次公开试乘：可实现城区通勤无干预自动驾驶

IT之家 4 月 16 日消息 据新华社报道，4 月 15 日，配备华为自动驾驶技术的北汽新能源极狐阿尔法 S 的 HI 版车型，在上海进行公开试乘，这也是华为自动驾驶技术全球首次公开试乘。

据了解，现场测试车辆的行驶情况较为平稳，在红绿灯启停、无保护左转、避让路口车辆、礼让行人、变道等情形下均能实现城区通勤无干预自动驾驶。

博主 @鹏鹏君驾到 昨天曝光了号称是华为无人驾驶系统的视频，据悉，视频是装有华为智能驾驶系统的极狐阿尔法 S 的无人驾驶演示，该博主还透露，极狐阿尔法 S 可能有不同版本，其中高配版支持华为 HI 智能汽车解决方案，搭载鸿蒙 OS 智能座舱。

IT之家了解到，此前华为全球分析师大会上，在华为轮值董事长徐直军表示华为将继续加大智能汽车软件投入，实现汽车行业的智能化、自动化、电动化等。徐直军强调，华为在汽车领域的定位是智能网联汽车领域的增量部件供应商。

徐直军表示，华为不造车、帮助车企造好车的决策是经过多年的讨论。这个战略至今没有改变，华为会选择合作伙伴，赋能车企。华为目前已与三个伙伴合作，将推出三个品牌的智能汽车。一是北汽新能源，打造 ARCFOX 极狐品牌，今年第四季度开始，未来有一系列车推出市场；另外分别是重庆长安，以及广汽。但两个品牌的名称还未确定。其中，华为与北汽新能源共同打造的极狐品牌，从今年四季度开始将推出一系列车型。相关车型车身上将标有 HI LOGO，HI 代表 Huawei Inside。标有 HI LOGO 的车型，即搭载了华为高阶自动驾驶系统和全部华为智能汽车解决方案。

“研发团队告诉我，华为自动驾驶能够在市区做到 1000 公里无干预的自动驾驶。”徐直军说。

附 7 分钟长视频：