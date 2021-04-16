小鹏 P5 很强，但未必讨喜

4 月 14 日，小鹏汽车正式推出了旗下的第三款量产车型，也是全球首款搭载激光雷达的量产车型 —— 小鹏 P5。也许有很多人都觉得很奇怪，蔚来在今年 1 月份就已经发布了同样搭载激光雷达的 ET7，那小鹏 P5 算哪门子“全球首款”呢？

这是因为蔚来 ET7 最快也要等到明年第四季度才能完成交付，而小鹏 P5 将在今年第二季度正式上市，第四季度就能开始交付。

■ 设计有优势也有槽点

在外观方面，小鹏 P5 延续了小鹏“X - 光剑”的家族式设计风格，整体采用了与 P7 类似的溜背式设计和悬浮式车顶设计。不过由于 P5 定位为 A + 级轿车，车身尺寸相较于 P7 小了一圈，轮毂尺寸也有所减少，再加上电池布局的原因，车高和离地间隙都不算低，所以同样的设计语言放在 P5 上就少了几分干练，没有 P7 那么大气协调。

如果说小鹏 P5 的外观像是缩小版的 P7，那么它的内饰设计风格则更倾向于 G3，因为新车的中控台采用了和 G3 类似的悬浮式仪表 + 纵向中控大屏设计。

小鹏 P5 顶着“全球首款搭载激光雷达的量产车”的名头，它最大的卖点自然就是激光雷达了，但是小雷最想吐槽的也正是它的激光雷达，因为小鹏 P5 居然把两颗成本颇高的激光雷达安放在了保险杠两侧。

要知道，车辆在行驶过程中一旦发生追尾事故，最先损坏的就是保险杠，小鹏 P5 这样的设计无疑会大幅增加事故发生后的维修成本。对此，小鹏的工程师们也十分坦诚的承认了这样的设计确实会带来一定的损毁风险，不过按照他们“与其降低事故发生后的成本，不如降低事故发生的概率”的设计逻辑，这样的设计就可以理解了。

如果小鹏 P5 像其他品牌那样将激光雷达设计在车顶，那么最接近车头的两侧就会出现激光雷达 FOV 无法覆盖的盲区，无法解决“突然加塞”这个自动驾驶的最大难题。将激光雷达安装在保险杠的两侧，就可以让激光雷达的探测角度更大，从而解决“突然加塞”的问题。

■ 小鹏 P5，科技当先

众所周知，在国内造车新势力三强“蔚小理”当中，单车均价超过 40 万的蔚来主攻高端电动车市场，理想凭借着增程式混动系统主攻长续航，小鹏则更加专注于汽车智能化和性价比。

在“智能驾驶”方面，包括 6 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达以及 10 个摄像头在内，XPILOT 3.0 一共有着 27 个用于自动驾驶技术的传感器。XPILOT 3.5 在这个基础上还增加了两颗激光雷达，这将让小鹏 P5 的自动驾驶能力如虎添翼，甚至可以实现城市 NGP 功能。

不过，受到激光雷达的成本限制，XPILOT 3.5 应该不会成为小鹏 P5 的标配。

小鹏 P5 极有可能采用和 P7 相同的策略，在不同的车型上搭载不同级别的 XPILOT 自动驾驶辅助系统，让其在自动驾驶能力上形成配置差，后期用户可以按照自身的需求对自动驾驶软件进行 OTA 升级。

在“智能交互”方面，小鹏 P5 全系标配了同级别唯一的“全场景车载系统”——Xmart OS 3.0，并且所有功能界面都支持“一语直达”。它首次搭载的高通骁龙 SA8155P 车规级芯片算力是上一代系统的 3 倍，人机体验更加流畅。

Xmart OS 3.0 实现了全场景语音交互，从自研的应用到第三方应用都能够做到“动口不动手”。在外部方面还可以连通其它硬件，比如说遥控接入定制的搭建无人机，实现通过语音或者大屏控制无人机智能飞行。

■ 小鹏 P5 能否夹缝求生？

小鹏 P5 的定位是一款集众多高科技装备于一身的纯电动 A + 级轿车，而高科技装备 + 纯电动轿车也就意味着这款车型的造价并不会太低。尽管目前小鹏汽车官方还没有公布小鹏 P5 的售价，相信大家也能够猜个大概。小雷猜测，小鹏 P5 的价格预计会在 15~20 万元之间。

目前自主品牌不但主宰着 10 万以内的汽车市场，并且还与合资品牌在 10~15 万这个价格区间打得难舍难分，但是合资品牌紧凑级车和中型车在 15~20 万元的价格区间却是有着压倒性优势，品牌号召力本身就不强的造车新势力在这个价位更是毫无存在感可言。

之所以会造成这样的市场格局，主要是因为 15~20 万元这个价位的消费群体仍然以中年人为主，他们更加注重汽车皮实耐用的里子以及合资品牌的面子。他们往往对已经久经沙场的自主品牌都不屑一顾，更别提没什么造车底蕴的造车新势力了。

虽然我们年轻消费者对智能车机和自动驾驶技术青睐有加，但是中年消费者对这些玩意儿却大多抱着嗤之以鼻的态度，所以造车新势力大多都会尽可能的避免与这个价位的合资品牌产生直接的竞争关系。

那么，小鹏 P5 作为一款紧凑级轿车却将定位瞄准 15~20 万元级别的市场，是否意味着这个市场已经变得更加年轻化了呢？这一点通过近几年各种车型都采取年轻化、运动化设计就能够看得出来确实是这样；但是设计上的年轻和品牌上的年轻是两回事，目前为 15~20 万元级别车型买单的消费群体主要是“中年大叔”，这也是事实。小鹏 P5 如何应对这一事实，是小鹏汽车急需面临的问题。

■ 总结

抛开消费群体，单纯从技术实力上来看，小鹏 P5 作为首款搭载激光雷达的量产车，确实称得上是一款划时代的产品；但是，抛开市场只谈产品就是耍流氓，如果小鹏无法说服那群“家长”，那么小鹏 P5 终究还是会失去一大片市场。