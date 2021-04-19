比特币再现崩盘式暴跌上热搜，华强北矿机卖家却说早已习惯

IT之家 4 月 19 日消息 昨日一天之内，加密货币市场迎来了几乎是有史以来最大幅度的暴跌，一度在短短一小时内导致爆仓达 42.87 亿美元，一天之内有超过 62 万人爆仓，爆仓量超 55.79 亿美元。

以 24 小时涨跌幅计算，比特币一度暴跌超过 16%、以太坊一度暴跌近 20%、币安币一度暴跌 17%、瑞波币一度暴跌 26%。这一消息一度在 IT 圈内外刷屏甚至登上热搜榜。

至于为何出现暴跌行情则各有说法，例如刚刚在美上市的虚拟货币交易平台 Coinbase 首席执行官出售公司股票套现 2.9 亿美元，内部累计套现超 46 亿美元。例如有市场消息称美国财政部将指控数家金融机构使用加密货币洗钱。

IT之家了解到，美联储主席鲍威尔近日也公开表示不支持虚拟货币，他认为它们没有真正积极用于支付。

更重要的是，全球首只反向比特币 ETF 在多伦多交易所上市，这为投资者提供一种无需使用保证金账户或做空期货就能做空比特币的方式，一度引发空多大战。

据证券时报，一些在华强北经营矿机的老板表示这种情况很常见，例如一位化名蜜蜂的人说，“我很少炒币”，“我已经早已习惯，比特币暴涨暴跌是常态”，“比特币创造建设的人少，使用的人少，投机者多，必然产生候鸟效应，但是候鸟来得快去得也快”。

他透露，这两个月正好是丰水期，疯涨的比特币让币圈人情绪高涨，越来越多人拼命搜罗矿机，希望自己能赶上这波牛市。

他也表示，有些投资者为了应对这种暴跌选择托管服务，也就是买云算力进行“云挖矿”。

“暴涨暴跌在比特币市场中只不过是普遍现象，我认识的一些比特币忠实支持者将其视为价值储蓄和通胀的对冲工具，不过更多的人还是想着投机”。