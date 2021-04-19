金融交易平台 Robinhood 和 Coinbase 跃居苹果应用商店前两名

北京时间 4 月 19 日早间消息 据报道，随着美国人将注意力转向股票和加密货币市场，交易平台 Robinhood 和 Coinbase 本周占据了苹果应用商店的前两名。

移动应用数据分析公司 Sensor Tower 的数据显示，上周五 Robinhood 排名第一位，比特币交易平台 Coinbase 紧随其后。TikTok 位居第三。上周三，Coinbase 在纳斯达克上市，比特币价格首次突破 6.4 万美元。

金融类应用程序受欢迎程度的激增，突显了疫情期间零售交易的繁荣，以及围绕 GameStop 等名字的“米姆股票”（meme stock）文化。今年 1 月，一群交易员在 Reddit 上引发了一场历史性的空头交易，之后 GameStop 这家电子游戏零售商成了家喻户晓的名字。

通常，TikTok、Reddit 和 Instagram 等社交媒体和娱乐应用是最受欢迎的应用程序。排名反映的是某一应用的下载量势头，而不是累积的下载总量。

这不是 Robinhood 第一次荣登榜首。今年 1 月，在 GameStop 争议最激烈的时候，这家经纪公司成为苹果和谷歌应用商店中最受欢迎的应用程序。另一款交易应用 Webull 排名第二。Coinbase、Square 的现金应用程序和 Fidelity 也进入了排名前 10 名。

Robinhood 在 GameStop 交易热潮时期关闭了某些股票的买入方，在社交媒体上遭到了反击，其首席执行官后来被传唤到国会作证。但据摩根大通证券公司估计，仅在 1 月份，Robinhood 就新增了约 300 万客户。

风险资本投资者密切关注用户参与度和下载量。直到最近，这些指标大多被用来衡量社交媒体应用的成功程度。Robinhood 的投资者现在也在使用类似的指标。今年 1 月，该公司能够在几天内筹集 30 亿美元资本，其投资者对媒体表示，这是因为该公司在应对公共关系和监管危机时实现了惊人的业绩增长。

美国嘉信理财集团 (Charles Schwab) 上周四表示，今年第一季度新增了创纪录的 320 万客户，比 2020 年全年新增的客户还多。该公司首席执行官沃尔特・贝廷格 (Walt Bettinger) 认为，“市场通过社交媒体对某些名称的高度关注”是“显著提升交易活动”的一个因素。