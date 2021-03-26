美国在线券商 Robinhood 打造新平台，允许用户直接购买 IPO 新股

3 月 26 日早间消息 据报道，知情人士表示，美国在线券商 Robinhood 正在打造一个 “民主化的”首次公开发行 (IPO) 的平台，包括自身的 IPO。该平台将允许其交易应用的用户与华尔街基金一起抢购股票。

此举可能进一步削弱华尔街对股票市场的控制。考虑到公司及其投资银行家在新股发行中严格控制对投资者的配置，Robinhood 自己的 IPO 将更容易实施。

目前，Robinhood 用户和其他业余交易员不能购买新上市公司的股票，直到该公司的股票开始交易。由于上市时股价往往会走高，因此在 IPO 中获得配置的大型基金具有优势。数据提供商 Dealogic 的数据显示，2020 年美国上市公司首日交易平均涨幅为 36%。

消息人士称，Robinhood 计划在 IPO 中为其 1300 万用户分配一大块股份，并利用其正在建立的技术来管理这部分募股。

虽然 Robinhood 的技术是新的，但为用户保留股份的概念并不是。亚马逊公司支持的食品配送公司 Deliveroo Holdings Plc 本月宣布了在伦敦上市的计划，该公司正在准备上市，不过一家第三方供应商负责管理这一过程。

更新奇的是 Robinhood 让用户直接购买其他公司 IPO 股票的雄心。消息人士称，该公司需要与这些公司及其经纪公司就协议进行谈判，并得到美国监管机构的批准。该消息人士补充称，Robinhood 将自己比作 IPO 和投资者需求的主要来源之间的桥梁，可能会在这些谈判中具有优势。

消息人士称，目前尚不清楚 Robinhood 会寻求怎样的安排，也不确定其雄心是否会实现。由于此事涉及机密，该人士要求匿名。Robinhood 也拒绝置评。

提供 IPO 渠道可以提高 Robinhood 对用户的吸引力，一些用户批评它限制了大量做空的 “米姆股票”（meme stocks）的交易，比如，今年早些时候，Reddit 引发了一场购买狂潮之后的 GameStop Corp 股票。Robinhood 表示，其清算所迫使其出台限制措施，因为它缺乏足够的资金进行交易结算。

此举还可能提振 Robinhood 在其 IPO 中的估值，因为此次发行将在价格上计入对股票的额外需求，而通常只有在上市后才会出现这种需求。

周二，Robinhood 宣布已经秘密地向美国证券交易委员会提交了 IPO 文件。消息人士称，虽然该公司尚未披露细节，但上市可能在未来几周内进行，届时 Robinhood 的估值将高达 500 亿美元。

Robinhood 让业余交易员参与 IPO 的计划，是硅谷公司颠覆传统 IPO 的最新尝试。许多公司，包括 Slack 和 Palantir，已经在没有聘请投资银行家的情况下直接上市。

此举将激怒习惯于在 IPO 中获得大量配置的华尔街。贝莱德 (BlackRock)和道富 (State Street)等基金巨头辩称，与日内交易员相比，他们是更好的公司所有者，因为他们与这些公司长期合作。

Robinhood 总部位于加州门洛帕克（Menlo Park），2013 年由拜朱 • 巴特 (Baiju Bhatt)和弗拉基米尔 • 特涅夫 (Vladimir Tenev)创立，旨在通过让人们进入通常由专业投资者主导的市场，实现 “金融民主化”。

在安德森 • 霍洛维茨 (Andreessen Horowitz)、Ribbit Capital 和 9Yards Capital 等投资者的支持下，该平台允许用户无限制地进行股票、交易所交易基金 (ETF)、期权和加密货币的交易，且不收取佣金。