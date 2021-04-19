▲植物肉，指的是原料为植物、看起来像肉的产品。植物肉旨在替代真正的肉制品，同时又保留肉产品的口感。植物肉通常是纯素食，由从大豆、豆科植物、葵花籽、小麦等植物中提取的原来制作而成。

北京时间 4 月 19 日消息，鲜嫩多汁的牛排、芝士汉堡、火腿奶酪三明治、烤肋排、咖喱鱼或者黄油蒜蓉虾…… 非素食主义者总能尽情尽兴地大快朵颐。

而素食主义者，就没那么幸运了。没错，素食也可以成为美味佳肴，人们选择素食也肯定有他们的理由。但是，不可否认的是，素食主义者，终归还是错过了一些人间美味。

不过，真是如此吗？

当原料为植物、口感近乎以假乱真的新型肉类替代品横空出世后，那些不吃肉的素食主义者迎来了一系列全新的美食选择。这些植物肉真的可以让素食主义者有机会品尝到比肉更肥美的植物吗？

植物肉

植物肉这个概念，听起来简单，实际也很简单。植物肉，指的是原料为纯植物、但看起来像肉的产品。植物肉旨在替代真正的肉制品，同时又保留大部分人喜爱的肉质口感。

例如，豆腐、腐竹和大豆发酵食品等植物肉，它们的原材料均是大豆。这种肉是纯素食，也越来越受到大众的青睐。或许，你已经尝试过汉堡王推出的植物肉皇堡！

中间是植物肉饼的汉堡。看起来是不是与普通汉堡别无二致？

其实，植物肉并不是最近的创新；大多数植物肉的制作已有数百年历史。这些植物肉配方主要来自亚洲国家，但自此之后，配方已经经过调整，以适用于大规模的商业销售，并带来更多种的肉类替代品。

这种富含蛋白质的肉产品来自多种植物，包括豆科植物、种子或谷物。这种富含蛋白质的植物来源有葵花籽、大豆、小麦、豌豆、小扁豆和甘蔗等等。

怎么制作植物肉？

植物肉的生产过程可以分为三个步骤：

1、 蛋白质分离

2、制作

3、 加工

首先，从植物中提取出蛋白质并进行处理，以便它们可以更好地被人体吸收。

然后是制作。在这个过程中，我们会向提取出来的蛋白质中加入食品粘合剂 —— 作用跟食用胶类似，以及其他如面粉或植物脂肪等成分。把所有成分搅和在一起，让它们变得有嚼劲，这一步可以让植物产品拥有肉的口感。有时候，我们也会向其中加入一些食用色素，来模拟传统肉类的颜色。接着，再加入其他营养成分，一份营养价值可媲美传统肉类的植物产品便初步完成了。

最后一步主要涉及物质流程。通过这一步的加工，植物产品将拥有肉制品的质感和黏度。植物肉经过热量和机械应力的加工后，会更有嚼劲；这样，你在享用素食汉堡的时候，就不会觉得里边的肉不像肉。

植物肉更健康吗？

研究表明，饮食中的肉制品对蛋白质和必需维生素的获取十分重要。但食用过量的肉制品 —— 尤其是红肉，也有弊端。

可以肯定地说，跟红肉相比，植物肉更易消化。植物肉的胆固醇含量也更低。食用植物肉也不会增加日后罹患心脏病的风险。食用太多红肉会增加心脏病的患病风险，这一点确实让红肉爱好者十分苦恼。

研究也已经证明，植物肉也富含生成肌肉蛋白所需的必需氨基酸。如果你经常去健身房锻炼，并且需要增加蛋白质摄入量，那么不妨下次尝试一下植物肉。植物肉也是维生素和矿物质的良好来源，且不易使人发胖。

但是，需要注意的是，有些植物肉的盐含量很高。所以，在选购植物肉的时候，务必再三检查产品成分表。

种植植物肉是不是更环保？

毫无疑问，动物农场所消耗的资源远高于植物农场需要的资源。动物农场需要消耗大量的水，又因为动物也会呼出二氧化碳…… 所以动物农场一定程度上也导致了全球气候变暖。其中，牛放的屁，就是导致全球变暖的一大因素。牛放屁，几乎就是向大气释放甲烷气体。

而植物肉农场对环境的危害就要小很多，也不需要大量的土地和水。随着节约水资源逐渐成为全球性议题，可以生产肉制品的非动物农场看起来确实很有前景。

▲汉堡王的植物肉皇堡

另外，对一些人来说，尤其是动物爱好者来说，现代世界中最令人感到不寒而栗的一个事实是，为一己私欲，我们人类竟宰杀了数十亿只动物。毫无疑问，植物肉农场肯定不会直接损害动物的福祉。

但是，植物肉农场依旧不可避免碳足迹。植物肉农场的具体碳足迹，仍需要进一步研究来确定。

植物肉的一大问题

目前，植物肉行业面临的一大问题是，由于缺乏了解，很多消费者并不愿意购买植物肉。人们觉得，植物肉很奇怪。当然，人们有这样的困惑，也很正常。

几乎所有爱吃肉的顽固分子都会觉得，植物肉做的汉堡，荒谬至极。更多人觉得，植物肉听起来不像天然产品，因而加深了他们对植物肉的怀疑，更不用说尝试植物肉了。

许多人也不喜欢植物肉的外观，因此不少公司会在产品中添加天然食用色素（主要来自甜菜根），使植物肉产品看起来更像肉。

几千年来，人们早已习惯吃动物的肉。人们可能需要一些时间来适应这种激进但更可持续的理念。

总结

时至今日，科学已然有了长足的发展。如今我们可以轻松地种植营养丰富、美味可口的植物肉。但是，追求完美永无尽头。我们仍可以大幅改善植物肉的口感，使其更接近真实肉制品的口感。考虑到影响肉质口感的因素多大上千种，这项工作其实一点也不轻松。

不过，使用 CRISPR 这一类先进的技术，我们或许可以修饰植物的基因以改善植物肉的口感、质感、颜色和数量。几十年前，这些想法也许不现实，但假如我们希望拥有一个可持续的未来，植物肉会是一个很好的选择。