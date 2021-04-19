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百度智能云新用户首购优惠：1 核 2G 云服务器 95 元 / 年

2021/4/19 12:15:50 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家 4 月 19 日消息 百度智能云近期开启 2021 年新用户首购促销活动，新用户 95 元可秒杀 1 年 1 核 2G 入门型 c3 服务器。

针对新用户，百度智能云推出限时优惠，包含 1 核 2G 入门型 c3 服务器、2 核 4G c3 服务器以及 2 核 8G g3 服务器，新用户首购价格分别为 95 元 / 1 年和 340 元 / 1 年和 467 元 / 年

购买链接：点此进入（或复制链接 http://t.cn/A6cAAMBb  在浏览器中打开）

IT之家了解到，除了新用户首购促销活动之外，百度智能云还推出了云服务器限量秒杀，新老用户同享优惠，每日 8 点开放购买，数量有限，抢完即止。2 核 4G c4 服务器 819 元 / 年，4 核 4G ic4 服务器 1474 元 / 年，4 核 8G c4 服务器 1676 元 / 年。

秒杀链接：点此进入（或复制链接 http://t.cn/A6cAAMB4  在浏览器中打开）

此外，百度智能云还推出 AI 产品新人体验区，包括 14 款 API 调用量超值体验，限活动期间新实名认证用户，每款限 1 次。人脸识别离线 SDK 限产品新用户体验，企业限 5 个，个人限 2 个。

百度智能云 AI 产品新人体验区：点此进入（或复制链接 http://t.cn/A6c92BVR 在浏览器中打开）

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关键词：百度

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