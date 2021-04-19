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百度 L4 级自动驾驶测试里程突破 1000 万公里，下半年每月会有一款新车上市

2021/4/19 15:34:39 来源：凤凰科技 作者：远洋 责编：远洋
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4 月 19 日消息，在第十九届上海国际车展上，百度 Apollo 乐高式汽车智能化解决方案正式上线，其中智云产品能支持车企快速构建智能化能力，将原本需要至少 7 年才能完成的自动驾驶研发周期，缩短至 6 个月。百度集团资深副总裁、智能驾驶事业群总经理李震宇现场宣布，百度 L4 级自动驾驶累积测试里程数突破 1000 万公里。

百度集团资深副总裁、智能驾驶事业群总经理李震宇

由 L4 级自动驾驶技术打造的车型已经在北京、上海、广州三城，开启量产自动驾驶体验。2021 年年内，百度 Apollo 智驾区域将会覆盖 20 个城市的城市道路与高速道路，2023 年前完成 100 城覆盖。李震宇还透露，2021 下半年百度 Apollo 自动驾驶将迎来量产高峰，每个月都会有一款新车上市。

Apollo 乐高式汽车智能化解决方案包含高品质、领先、开放、可组装的 "智驾、智舱、智图、智云" 四大系列产品，可以根据车企不同层级的智能化量产需求提供定制化解决方案。据悉，Apollo 今年会持续招募顶尖大牛，年内团队将大规模扩招，其中 90% 的新增人员都将致力于技术研发，加速百度 Robotaxi 业务 Apollo GO 的规模化部署，及乐高式汽车智能化技术前装量产大规模落地以更好地应对客户的多元化需求。

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关键词：百度Apollo

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