住 5 亿豪宅，199 万 “坐月子”，1 万剪一次头发 ... 新华社批短视频平台 “炫富”成风

IT之家 4 月 19 日消息 近期，新华社官方微博点名一些短视频平台炫富成风，表示，这股奢靡之风该管管了！为了流量，短视频“炫富”成风。

IT之家获悉，新华社称，剪一次头发就要花费 1 万元，在“总统套房”住一晚要 7.5 万，花 199 万元“坐月子”…… 如今，各类短视频平台充斥着大量以奢侈生活为卖点的“炫富”短视频，奢靡之风愈演愈烈。你看香车美女、纸醉金迷，我要粉丝关注、点赞留言，进而代言带货，“收割”流量 —— 一些短视频创作者一味追求流量和利益，让社会责任“靠边站”，频繁展示的纸醉金迷内容腐化社会风气。

新京报报道，4 月 18 日，涉及网红主播“总统套房”大 LOGO 在其账号“大 LOGO 吃垮北京”发布视频回应，对近期所有媒体对其提出的意见和建议都表示感谢，虚心接受。“‘总统套房’的视频是去年拍摄的，后来我们意识到这种内容可能会对社会造成一些不好的引导，就主动删除了，年后也没有再选择过类似的昂贵酒店题材，在这里我们为当初的考虑不周表示歉意。”

大 LOGO 称，拍视频的初衷仅仅是给大家分享一种体验，并没有想引导大家去消费那些过于昂贵的东西，“在很多视频中明确说过很多东西是不值得去尝试的”，“今后会更加谨慎地选择视频题材”。

据中国证券报报道，近日一条“5 亿豪宅别墅”的视频火遍全网，这座位于深圳大梅沙的一套山顶别墅反复出现在多个视频中，除了对豪宅中的奢侈装潢、院内豪车、停机坪进行反复渲染外，在不同自媒体博主的描述中，这套房子的主人身份出现了家父姓任的富家女、白手起家企业家、名表收藏家等多个版本。然而看到视频最后，就会发现这些视频中都嵌入了卖车、卖房或卖表的广告。