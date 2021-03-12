Facebook 发力短视频广告，与 TikTok 争夺网红

北京时间 3 月 12 日消息，Facebook 计划在短视频中显示更多广告，这是其吸引更多社交媒体网红和与 TikTok 竞争努力的一部分。根据星期四发表的博文，Facebook 将在长度大于等于 1 分钟的视频中显示广告，之前，这一标准是 3 分钟。Facebook 还将放宽标准，吸引更多直播或短视频网红。

Facebook 产品管理总监雅夫 · 阿恩斯坦（Yoav Arnstein）说，“我们的目的是确保可以通过更多内容创收。我们清楚，短视频越来越受到用户青睐。”Facebook 将从这些广告中分成 45%，其余归内容创作者所有。星期四公布的变化，可能有助于吸引在 Snap 的 Snapchat 和 TikTok 等社交媒体平台上大红大紫的短视频网红。Facebook 称，它还在尝试其他创收途径，让创作者通过 Facebook Stories 创收。

TikTok 的快速崛起引发了新一轮视频网红争夺战，各社交媒体公司纷纷向网红提供新的创收途径。创作者、企业还可以通过 Facebook 的订阅项目、付费数字会议，以及向粉丝和品牌合作方收费实现创收。

据 Facebook 称，2020 年每个月在其平台上收入 1 万美元的创作者增长 88%，收入 1000 美元的创作者增长 94%。