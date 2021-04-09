逾 70 家影视传媒单位企业：将对视频未经授权剪辑、切条、搬运、传播等发起维权，呼吁短视频平台保护版权

IT之家 4 月 9 日消息 今日，逾 70 家影视传媒单位及企业发布保护影视版权的联合声明，表示将对目前网络上出现的公众账号生产运营者针对影视作品内容未经授权进行剪辑、切条、搬运、传播等行为，将发起集中、必要的法律维权行动；呼吁短视频平台和公众账号生产运营者切实提升版权保护意识。

各大协会、视频平台及影视公司发布联合声明，称近年来短视频自媒体创业领域蓬勃发展，由此引发的公众账号生产运营者影视切条侵权情况日益严重，大量公众账号生产运营者未经权利人授权，将影视作品进行任意剪辑、切条、搬运、传播等，引发盗版侵权问题和纠纷，严重侵犯影视作品权利人合法权益甚至损害影视作品的完整性、曲解影视作品内容的主旨原意，影响影视行业的长远发展，破坏影视行业的健康生态。

协会、视频平台及影视公司共同呼吁广大短视频平台和公众账号生产运营者尊重原创、保护版权，未经授权不得对相关影视作品实施剪辑、切条、搬运、传播等侵权行为。呼吁对目前网络上出现的侵权行为进行集中、必要的法律维权行动；呼吁短视频平台和公众账号生产运营者切实提高版权意识；呼吁社会各界积极对侵权内容予以举报、删除、屏蔽，共同预防、抵制侵权行为，共同维护影视行业合法权益。

该声明表示，净化、优化短视频平台和公众账号生产运营者的版权环境，形成 " 先授权后使用”的良好行业生态，是加强法治建设、实现强国战略的重要一环。

IT之家获悉，本次联合声明发起单位包括爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果 TV、咪咕视频等。