一文了解统信 UOS 开发套件 DTK ：基于 Qt ，跨平台跨架构

IT之家 4 月 19 日消息 国内 CPU 架构具有多样性的特点，很多开发者对自主平台了解有限，甚至从未接触过完整且系统化的解决方案，从而导致带来较多的适配工作，同时代码实现风格不统一，以及底层代码质量不高的情况，造成自研操作系统上的应用开发门槛较高，应用生态缺失。

面对这种情况，统信表示，专门推出一款帮助开发者快速实现跨平台跨架构的开发套件：DTK！

IT之家获悉，据统信介绍，DTK（Development ToolKit）是统信基于 Qt 开发的一整套简单且实用的通用开发框架，处于统信 UOS 系统中的核心位置。

目前，DTK 已完成 5 个版本迭代，108 + 次更新，累计提交代码近 20 万行，已被迁移至超过 10 个 Linux 发行版。

DTK 从开发者的角度出发，融合现代化的开发理念，提供丰富的开发接口与支持工具，满足日常图形应用、业务应用、系统定制应用的开发需求，提升开发效率，让开发者畅享跨平台、跨架构的开发体验。

DDE 30 + 组件，如统信 UOS 浏览器、音乐、邮件等 40 余款原生应用全部使用 DTK 开发。

它有哪些优势特点？

体验统一

表现力丰富：覆盖 Qt 控件 50+，自定义控件 10+，提供现代化 UI 高级特性，统一样式。

跨平台架构：支持 3 大操作系统（统信 UOS、Windows、MacOS），4 大 CPU 架构 7 个 CPU 品牌，可满足研发人员“一次研发，多平台、多架构复用”的需求，提升开发效率。

统一开发工具：可快速生成项目模板，支持常用代码调试手段，具备性能剖析和反向调试功能。

效率优先

接口强大：包含 3 个核心模块、180 + 个类、2000 + 函数接口，同时可无缝融合 Qt 的 14 个辅助功能模块。

扩展丰富：应用和桌面扩展接口模块 10 + 个，可满足日常图形应用、业务应用、系统定制应用的开发需求。

生态开放

代码开源 社区开放：DTK 对所有开发者、合作伙伴以及新技术保持开放和欢迎的态度，提供丰富的 DTK 文档支持，做到真正地“开源共享，开放融合”。

目前，DTK 已被迁移至 10 余个 Linux 发行版，接收到 100 余次外部开发者的贡献提交，已有超过 200 名外部开发者为 DTK 做出贡献。

目前已初步完成文档建设：DTK 相关文档 47 篇，用户手册 97 篇，社区作品 7 篇，其他语言（eg: 西班牙语和英语）文档 15 篇。

DTK API 文档：

基于多个 DTK 项目代码注释生成

linuxdeepin.github.io/dtk

deepin 文档：

DTK 开发 + 系统使用手册 + 社区作品

docs.deepin.org

爱好者贡献文档：

爱好者自行开发 DTK 类入门文章

github.com/xmuli/QtExamples

部分应用案例：