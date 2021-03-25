亿道信息推出加固平板 / 笔记本电脑：统信 UOS + 国产自主 CPU

IT之家3月25日消息 统信软件联合亿道信息专为工业场景打造了工业级三防加固平板 / 笔记本电脑，支持统信 UOS + 国产自主 CPU，高安全、高可靠、高可用，为工业生产保驾护航。

IT之家获悉，该笔记本系列支持统信 UOS；CPU 工作主频 2.6~3.0GHz；丰富接口，支持扩展坞；双频 WIFI，蓝牙 4.2；支持 3G/4G，Ublox GPS 高精度定位，选配北斗；双宽温电池设计，典型功耗 10W；三防 IP65 防护等级；支持内置安全机制；

该平板电脑系列支持统信 UOS；支持标准 USB3.0 type A 接口；支持底座充电；支持北斗导航；支持指纹识别；支持一维码 / 二维码扫描；三防 IP65 防护等级；支持 10000mAh 可拆卸电池，选配小电池热插拔；

统信软件与亿道信息携手打造的行业类终端整机涵盖两种产品形态、四种屏幕尺寸、五种规格型号、两种处理器平台，可以在金融、电力、交通、电信、教育、安防、工业等关键行业领域广泛使用。

统信携手亿道信息打造的 “三防加固”终端产品：