外媒：iPhone 13/Pro 1TB 版可帮助苹果在存储方面追赶安卓

外媒 9to5 Mac 报道，一项新的研究显示，在过去的几年里，消费者希望他们的智能手机拥有更多的存储容量。例如，iPhone 用户倾向于购买存储容量高于 Android 同类产品的机型。此前爆料称，苹果 iPhone 13 系列可能会首次推出全新的 1TB 存储配置。

Counterpoint Research 报告称，2020 年智能手机行业的平均存储容量突破了 100GB 大关。苹果是第二家用户要求更高存储选择的公司，其 iPhone 的平均存储容量为 141GB。华为以平均 150GB 的存储容量成为第一。

“凭借较高的价位，iPhone 在历史上一直保留着比 Android 同行高得多的平均 NAND - 闪存密度。然而，根据我们对 2018-2024 年智能手机存储的历史数据和预测，由于苹果决定将 iPhone 12 的存储容量限制在 512GB，以及 Android 智能手机的存储容量迅速上升，这一差距正在迅速缩小。”

2019-2020 年间，苹果 128GB 机型的出货量逐年增长，而同期 64GB 机型的出货量则下降了 1%。在 2019-2020 年期间，64GB 的 iPhone 11、iPhone XR 和 iPhone 11 Pro Max 被认为占了苹果出货量的一半。

目前苹果在售的 iPhone 12 Pro 机型有 128GB、256GB 和 512GB，今年的 iPhone 13 可能会将基础机型推至 128GB，并放弃 64GB 的入门级版本。

IT之家获悉，Counterpoint 表示，128GB 正迅速成为中高端市场存储容量的最低标准。

当 9to5Mac 询问网友们是否愿意购买 1TB 的 iPhone 时，70% 的读者表示这是“矫枉过正”，而超过 12% 的用户肯定会购买，其次是 11% 的网友会观望，如果有必要的话会购买。

此前，Wedbush 分析师表示，今年晚些时候推出的 iPhone 13 系列很可能会有新的 1TB 高端存储选项。