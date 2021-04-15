苹果 iPhone 13 mini 概念渲染图：小刘海长这样，斜对角双摄相机

IT之家 4 月 15 日消息 昨天泄露的示意图提供了近距离观察苹果 iPhone 13 系列产品线的机会，今年的 iPhone 13 系列准备迎来一些设计上的变化。现在，网友 Svet Apple 公布了新的概念渲染图，想象 iPhone 13 mini 的实际样子。

CAD 渲染图展示了 iPhone 13 的背部摄像头阵列，这里最显著的变化是摄像头凸起设计的改变。摄像头没有像 iPhone 12 那样垂直堆叠，而是将镜头放在了方形相机模块的左上角和右下角。

据多个不同消息来源报道，今年 iPhone 13 的刘海缺口也有望变小。最近，缺口的宽度可能会比前代产品小 30% 左右。

IT之家获悉，其他需要注意的是：iPhone 13 mini 可能是苹果发布的最后一款 5.4 英寸“mini”iPhone。可靠的天风国际分析师郭明錤报道称，苹果很可能会在 2022 年的 iPhone 14 系列中停用 mini 外形设计，而选择两款 6.1 英寸机型和 6.7 英寸机型，可能被称为 iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max。