消息称白宫正考虑对数字货币实施监管，比特币等应声下跌

IT之家 4 月 20 日消息 福克斯商业新闻的记者 Charles Gasparino 昨日援引消息来源表示，美国白宫正就目前火热的数字货币商业实施监管一事进行讨论，但尚处于早期阶段。

众所周知，各种加密货币在上周末迎来一轮大跌，普遍降低 10% 以上，而此消息放出后比特币、以太坊等头部货币略有下降，但狗狗币反其道而行之迎来一轮暴涨并再回历史高点。

就上周末加密货币爆仓一事而言，其中可能的原因也是一则市场监管有关的传言：有消息称美国财政部将指控多家金融机构使用加密货币洗钱，而此前在“世纪爆仓”之中遭受重创的瑞信也可能名列其中。

政策监管一向是金融面临的最为严峻的问题，且刚刚上市的 Coinbase 首席执行官出售公司股票套现 2.9 亿美元，内部累计套现超 46 亿美元；Coinbase 的首席财务官也套现约 9932 万美元。这些行为都引发了行业恐慌。

此外，全球首只反向比特币 ETF 在多伦多交易所上市，这为投资者提供一种无需使用保证金账户或做空期货就能做空比特币的方式，一度引发空多大战。

我们无法猜测加密货币接下来的走向，IT之家这里只能提醒一句，不推荐跟风性投资，无论是何种投资都应有基本的抗风险能力作为担保。