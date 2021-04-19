前央行行长：对于比特币不一定要现在下结论但要提醒、要小心

IT之家 4 月 19 日消息 博鳌亚洲论坛 2021 年年会于 4 月 18 日至 21 日在博鳌举行，并举行了首场新闻发布会。

博鳌亚洲论坛副理事长、中国人民银行前行长周小川、央行副行长李波出席博鳌亚洲论坛 2021 年会“数字支付与数字货币”分论坛并发表讲话。

当周小川谈到比特币时表示，不管数字货币还是数字资产，都要为实体服务。"我们经历过 2008 年的全球金融危机，发现金融脱离了实体，比如影子银行、衍生品这些纯粹变成了金融机构之间的投机交易，和实体没有联系了，就容易出问题，以至当是一些国际大行的领导、交易员们看不懂，很难做好内部控制。"

他表示，要区分数字货币和数字资产，对于比特币这类数字资产，并非现在要下结论，但是 "要提醒，要小心"，在中国，金融创新的东西都要说清楚它对实体经济的好处”。

IT之家曾报道，央行副行长李波昨日也表示正研究对比特币、稳定币的监管规则。他认为，要确保对这类资产的投机不会造成严重的金融风险。在研究明白需要怎样的监管规则之前，会继续保持现在的举措和做法。

周小川还表示，中国做数字人民币并不是为了跨境，而是为了借助科技发展，特别是移动互联网普及后，可以更方便地为大众提供支付。" 中国有一个 14 亿人的非常大的零售市场，大家希望有更方便、更有效，成本更低的支付体系。央行在最开始的时候，没想过是不是需要做批发系统，或者是人民币国际化，而是从零售系统开始。