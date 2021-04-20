分析师：苹果将在春季发布会上推出新款 iPad 家族产品，Pro 会更贵

IT之家 4 月 20 日消息 在周一给客户的一份报告中，Wedbush 分析师预测新款 iPad Pro 的价格将有所上涨。他还指出，预计苹果明日还将推出新的入门级 iPad 和 iPad mini 产品。

按照 Daniel Ives 的说法，春季发布会的“主要焦点”将是“ iPad Pro、iPad mini 和低价版 iPad 的 iPad 家族更新：

预计苹果将对其 11 英寸和 12.9 英寸 iPad Pro 机型进行重大更新，包括功更强的 A14X 芯片。预计更高端的 12.9 英寸将采用 mini-LED 显示屏，它将大大提升使用体验。我们预计 iPad Pro 机型的价格会适度上涨，而 iPad mini 和下一代本 iPad 的价格将维持不变。

IT之家了解到，尽管目前有关 12.9 英寸 iPad Pro 的爆料有很多，但有关 11 英寸型号的消息却几乎没有。

从目前情况来看，11 英寸型号可能会搭载 A14X 芯片，但是 mini-LED 显示屏和 Thunderbolt 接口大概率无缘。有望采用 A14 芯片。

Wedbush 分析师还认为，苹果可能会为春季发布会提供“一些惊喜”，例如新的 iMac、Apple Pencil 和 Apple AirTags，但没有 AirPods 3。