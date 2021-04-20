宣战 Clubhouse，扎克伯格：Facebook 正开发播客和直播音频室功能

北京时间 4 月 20 日早间消息，据报道，Facebook 首席执行官马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）宣布，该公司正在开发类似 Clubhouse 的音频交流功能，将让用户和好友之间展开实时音频对话交流。

扎克伯格表示，Facebook 计划在未来几年内投入大量资源开发音频功能和服务，这些功能将逐步推出，“我们认为音频将会成为一流的媒介，在整个音频领域可以开发各种不同的产品。”

Facebook 官方在博文中介绍，旗下音频功能定名为“实时音频房间”（Live Audio Rooms），计划在今年夏天向“Facebook”和“Messenger”两个社交工具的用户推出。在推出之前，公司将会在 Facebook 的某些群组中测试这一功能。

扎克伯格介绍说，目前 Facebook 平台上已经有了围绕各种兴趣组建的群组，如果让这些用户能够在一个房间中用声音进行讨论，这将是一个非常实用的功能。

Facebook 表示，某位用户可以建立自己的“实时音频房间”，并且对其他想加入房间的其他用户收费，收费方式包括长期会员费或者一次性付费，这样房间创办者可以获得收入回报。

Facebook 推出这一功能并不令外界感到惊讶，过去该公司曾经拷贝过 Snap 等社交竞争对手。一家权威媒体二月份报道称，Facebook 计划开发一款音频产品和 Clubhouse 竞争。

周一，扎克伯格还宣布了另外一个名为“声音字节”（Soundbites）的产品，这包括笑话等短时间音频内容，用户可以在信息流中收听。Facebook 将会利用算法给用户推荐感兴趣的短音频内容。另外，该公司还将推出音频编辑工具，让用户制作音频内容。

Facebook 还表示，将推出一个“音频创作人基金”，对制作“声音字节”内容的作者付费。未来几个月内，公司将正式测试“声音字节”。

扎克伯格还表示，Facebook 正在开发相关的音频栏目（Podcast）功能，让用户在当前的社交软件内发现、分享或者收听音频栏目。

他介绍，Facebook 未来还将和全世界最大的在线音乐服务商 Spotify 进行整合，这样音乐人可以在 Facebook 页面上分享自己的作品，用户也能够自由播放。这一整合项目在 Facebook 内部被称为“Boombox 计划”。