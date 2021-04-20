英国成立特别工作组研究 “数字英镑”，起名为 “Britcoin”

4 月 20 日消息，据国外媒体报道，当地时间周一，英国财政大臣苏纳克正式宣布与英国央行共同成立特别工作组，协作研究英国数字货币，旨在应对比特币等加密货币带来的挑战。

苏纳克在社交媒体发文称英国央行数字货币名称为“Britcoin”，取自比特币 Bitcoin 的谐音，并且将 Britain（英国）和 Coin（货币）两个单词结合起来。英国央行表示，电子版英镑既不会取代现金，也不会取代现有的银行账户。英国财政部在声明中表示，政府和英国央行目前都未对是否在英国发行数字货币作出决定，工作组将广泛听取有关好处、风险和实用性方面的意见。

英国央行行长安德鲁・贝利 (Andrew Bailey) 此前曾表示，比特币不能作为稳定的价值储存或有效的交易方式。英国央行副行长 Jon Cunliffe 和财政部金融服务总监 Katharine Braddick 将共同担任特别工作组的主席。

其它国家的央行也在考虑是否建立本国货币的数字版本，实质上是扩大央行资金的使用范围。也可以加强跨境支付，降低金融稳定风险。中国央行的数字人民币处于领先位置，上周欧洲央行也表态正在对电子形式的现金展开研究，不过距离正式推出还有“数年时间”之久。

在英国金融技术周 (UK FinTech Week) 会议上，苏纳克还宣布了其它措施，旨在保持英国脱欧后伦敦的竞争力，旨在与纽约争夺全球最大金融中心的地位。