对话奥迪中国研发负责人：或将采用华为自动驾驶方案

上海车展期间，奥迪发布了新款 Q5L、A7L、A6 e-tron 概念车三款重磅新车。其中基于 PPE 纯电平台打造的 A6 e-tron 最吸引眼球，采用了全新的设计语言，续航超过 700 公里，并将在 2023 年上市。

奥迪的新品发布之后，奥迪中国研发执行副总裁 Michael Hofmann（上图右侧，以下简称霍夫曼）接受了车东西等媒体的采访，就奥迪取消 L3 级自动驾驶项目的原因，以及与华为在自动驾驶领域的合作情况进行了介绍。

1、奥迪或将搭载华为自动驾驶技术

就在本次车展开幕前，车东西受邀体验了华为 ADS 高阶自动驾驶方案系统，对其城区自动驾驶的能力印象深刻。

在体验后，华为智能驾驶产品线总裁苏箐也接受了车东西等媒体的采访。

他当时表示，一个欧洲大品牌已经与华为签约，将在后者的国产车型上搭载华为的 ADS 系统。

但苏箐并未指明具体是哪家车企。

碰巧的是，车东西在体验 ADS 的路上，刚好看到华为正在使用奥迪 A6 车型测试 ADS 系统。

考虑到华为在测试 ADS 中多使用目标客户的车辆，由此推断奥迪或许就是苏箐口中的“某欧洲大厂”。

对此，车东西在现场也向霍夫曼进行了询问。他在听到问题后瞬间就大笑了出来，很可能暗示华为确实已经与奥迪达成了合作。

“华为可能是奥迪的自动驾驶伙伴。”霍夫曼笑着说道，但并没有透露更多细节。

2、取消 L3 是法规问题 今年将展示 L4 能力

2020 年，车东西独家报道了奥迪取消 L3 级自动驾驶项目的消息（可参考车东西此前报道《独家 | 奥迪取消 L3 级自动驾驶项目，投入 10 亿欧元，上千人研发多年》）。

对此，霍夫曼表示，奥迪目前正在大力研发 L2 + 的自动驾驶技术，只有在法律允许后，才会推出 L3/4 级的自动驾驶系统。

奥迪现在正在紧密筹备 L2 + 级自动驾驶系统，进口和国产车型都将搭载。同时中国研发团队也将参与研发，根据本地路况，增加更多本地化的功能。

霍夫曼强调，奥迪研发的自动驾驶方案可以适配不同的车型，从 B 级车和 D 级车都可以应用这些方案。

奥迪目前还在研发名为 Artemis 的纯电车型，预计将在 2024 年推出。霍夫曼表示这个车型已经具备 L4 级自动驾驶的能力，在政策允许后就会开放，并预计将成为市场的标杆。

与此同时，奥迪今年还将在无锡展示基于车路协同技术的 L4 级自动驾驶系统。