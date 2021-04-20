华为公开新专利，可辨识车辆列队中异常车辆参数

IT之家 4 月 20 日消息 企查查 App 显示，4 月 16 日，华为技术有限公司公开“一种辨识车辆列队中异常车辆参数的方法和终端设备”专利，公开号为 CN112673406A。

企查查专利摘要显示，本申请提供一种基于网联信息辨识车辆列队中异常车辆参数的方法和终端设备，该方法应用在网联车、智能汽车、自动驾驶、V2X 领域，可以识别智能网联车队异常区域中的车辆数量及其每一辆车的位置、速度信息，使得智能网联车队异常区域恢复有序，实现对该智能网联汽车车队协同控制。

IT之家了解到，该方法包括：

根据目标车辆的行驶轨迹数据和所述目标车辆的当前实时地图判断当前所述目标车辆的驾驶场景，所述目标车辆的驾驶场景为城市道路驾驶场景或高速公路驾驶场景，所述目标车辆为智能网联车队的智能网联汽车；

根据当前所述目标车辆的驾驶场景，选择所述目标车辆当前驾驶场景下的车辆轨迹生成算法；

确定 Tb 时刻所述目标车辆的前方包括的所述至少一段异常区域，所述至少一段异常区域为所述目标车辆所在的智能网联车队中的异常区域，所述 Tb 时刻为当前时刻；

基于选择的所述车辆轨迹生成算法和机器学习算法，辨识在 Ta 时刻，至少一段异常区域中的每段异常区域中的车辆数量、所述每段异常区域包括的每辆车的位置信息和速度信息，所述 Ta 时刻为所述目标车辆历史行驶过程中的标定时刻；