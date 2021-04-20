长安汽车总裁王俊：与华为、宁德时代共同打造的高端电动车今年将发布

IT之家 4 月 20 日消息 据第一财经报道，长安汽车股份有限公司总裁王俊表示，长安汽车、华为公司和宁德时代共同打造的 CHN 架构下的首款高端智能电动车将于今年底发布。

王俊表示，这是一个全新的架构、全新的平台、全新的产品，融合了目前全新的技术。

据悉，长安汽车、华为公司和宁德时代的合作始于 2020 年四季度，内部代号为“CHN 项目”，名称取自三家公司英文名首字母。该项目旨在基于三方的能力优势，共同研究汽车应用生态、Vehicle OS、计算与通信架构、高压系统及底盘机械等平台技术。三方计划共同打造一个高端智能汽车品牌，一个智能电动汽车平台，一系列智能汽车产品，和一个智慧能源生态。

在昨天的上海车展新闻发布会上，长安汽车董事长朱华荣表示，该公司将基于方舟架构和 CHN 架构，打造 EPA0、EPA1 和 EPA2 三大平台，未来 5 年将陆续推出 26 款全新智能电动汽车，首批两款智能电动汽车年内亮相，和华为、宁德时代打造的全新高端品牌名称即将公布。此外，长安汽车还宣布在“十四五”规划期间，计划整体投入 1500 亿元，聚焦软件、智能科技等赛道。长安汽车计划每年实现 1-2 个领先的智能场景首发应用，到 2022 年，率先实现 L4 级智能网联汽车上市。

IT之家了解到，早在去年 11 月 14 日长安汽车品牌日上，长安汽车董事长朱华荣首度透露，长安汽车正与华为、宁德时代联手打造一个全新的高端智能汽车品牌。