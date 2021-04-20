加拿大基金公司 3iQ 与 CoinShares 推出比特币 ETF，并在多伦多证券交易所上市

4 月 20 日消息，据国外媒体报道，加拿大投资基金管理公司 3iQ 与 Coinshares 合作创建的比特币 ETF 今天在多伦多证券交易所开始交易。

据悉，该比特币 ETF 已经完成了单位的首次发行，并将于今天开始在多伦多证券交易所 ("TSX") 进行加元交易，代码为 "BTCQ"，美元交易的代码为 "BTCQ.U"。

该比特币 ETF 的管理费为 1%。BTCQ 的开盘价为 11.89 美元，随后跌至 11.51 美元并有所回升。

这位投资基金经理表示，ETF 旨在根据比特币的美元价值变动，为投资者提供比特币敞口，以及长期资本增值的机会。比特币 ETF 的管理费为 1%，但 3iQ 表示，它将承担超过 0.25% 的其他费用。

包括 3iQ 和 Coinshare 的基金在内，加拿大的监管机构已经批准了几只加密 ETF。上周，他们批准了来自 Purpose Investments、 Evolve Funds Group 和 CI Global Asset Management 的以太 ETF 在当地交易所进行交易。

之前，Purpose 和 Evolve 都推出了比特币 ETF，分别吸引了大约 13 亿美元和 1 亿美元的管理资产。加拿大第一个比特币基金由 3iQ 于 2020 年 4 月推出，目前管理资产超过 10 亿美元。