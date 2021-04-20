车展维权者妹妹：只愿特斯拉退车，但他却要我们修好后卖给其他人

近日，一位网名 "明天会更好的" 自称车展维权女子的妹妹的网友发布声明称“我们只要求特斯拉退款退车，但特斯拉让我们修好后卖给别人”。

网友回应了此前特斯拉提到的车主是“拒绝委托第三方鉴定”，网友还提到，特斯拉是单方证明车主超速，

网友还提到，“3 月 27 日，特斯拉高层提出的解决方案是让我们同意保险公司修车，修好后特斯拉再帮助卖个好价格。”

原文如下：

# 女子上海车展特斯拉展台维权 #【我们只要求特斯拉退款退车，但特斯拉让我们修好后卖给别人】网友大家好，我是在上海车展站在特斯拉车顶上维权的女士的家属。关于特斯拉官方声称我们不做第三方鉴定、超速，巨额赔偿等情况，我们一家想做出以下声明。

一、特斯拉说我们“拒绝委托第三方鉴定”：2021 年不 2 月 21 号事故发生后第一时间车被特斯拉郑州福塔维修中心的工作人员拖到了店内，3 月 4 日才取出来。我们质疑从出事到我取车的这几天，这辆车会不会被动过手脚。如果动了手脚，那么再鉴定还有什么用？

在所有特斯拉车辆遇到故障时，特斯拉售后总会第一时间告知车主重启可以治一切。那么当系统遇到偶发性故障信息时重启之后故障信息会不会消失？车主该如何取证？鉴定又会有何用？ 我们目前对特斯拉委托的第三方鉴定真实性、公正性产生怀疑，生怕自己掉进“委托第三方鉴定机构”精心设计好的“陷阱”！

二、特斯拉单方证明车主超速：2021 年 2 月 27 日，特斯拉 (郑州福塔中心) 张经理向我提供了特斯拉单方 5.09 秒钟的后台行车数据，说我们事发时车速 118.5km/h，听到这个数据，我们全家人都震惊了，事发时是下午 6 点正值高峰期车多人多，并且 341 国道路段最高限速是 80km/h，如果超过 80km/h 交警早就下罚单了。这个 118.5km/h 时速从何而来？”警方事故责任认定我们没有保持安全距离，导致追尾负事故全责，但事故认定书里交警根本就没认定车速达到 118.5km/h。况且在刹车失灵的情况下谁能保持安全距离？”

3 月 27 日，特斯拉高层提出的解决方案是让我们同意保险公司修车，修好后特斯拉再帮助卖个好价格。我们的要求是退车退款，刹车有问题维修后再卖，这不是让问题车继续祸害他人和社会吗？特斯拉居心何在？ 我们曾反复几十次到事故现场行车实验，那个路段要开到时速 118.5km/h 绝无可能（除非无人无车），当时事发路段是下午 6 点高峰期，车多人多路口多，这条国道路段根本就不具备开到这个速度的条件，现场试车后，我们曾多次邀请特斯拉，双方一起邀请由媒体参与此路段做现场行车实验，但是特斯拉方面始终均未回应。

第三，从事发到现在，我们从未提出过巨额赔偿，如果只是最初的要求退车和要事发前的数据，也是巨额赔偿的话，那这个赔偿也未免太巨额了。

第四，网上说我们是有人指使，我想说我们只是一个普通的消费者，在维权的这些日子里，经历过的种种心酸和无奈，也是别人指使的？