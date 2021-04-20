特斯拉深夜致歉：积极配合政府各相关部门所有调查，尽全力满足车主诉求

IT之家 4 月 20 日消息 今天晚上，特斯拉微博发布最新消息称，我们就未能及时解决车主的问题深表歉意。特斯拉尊重并坚定服从政府各相关部门的决定，尊重消费者，遵守法律法规，坚决坚定地积极配合政府各相关部门的所有调查。

特斯拉称，为了最大程度弥补车主的不适，以及对其用车体验及生活等诸多方面的不利影响，我们始终愿意尽最大努力与车主主动沟通，用最诚恳的态度寻求解决办法，坚定履行负责到底的承诺。为此，我们已成立专门处理小组，专事专办，努力在合规合法的情况下，尽全力的满足车主诉求，争取让车主满意。

特斯拉称，将在配合政府各相关部门调查的情况下，同时开展严格自查自纠，对自身不合理的、不符合服务准则的问题和服务流程进行梳理并整改，努力做到立查立改、即查即改，做到尊重消费者，尊重市场。

IT之家获悉，4 月 19 日在 2021 上海车展现场，一位女车主现身特斯拉展台，站到车顶维权，T 恤写有“刹车失灵”字样，并大喊特斯拉刹车失灵，之后被保安强行拖离现场，后被警方处以行政拘留 5 天。

今天晚上央视新闻《主播说联播》节目播出，特斯拉车主维权事件备受关注，双方回应均称“不妥协”。主播海霞说，这当中最关键的问题是，车辆到底有没有问题？应该有权威调查来回应消费者。

央视称，汽车产品事关个体生命和公共安全，联播报道过，中国一直在努力为各国企业提供国际化、市场化的良好营商环境，前提是企业要落实自身质量安全主体责任。今年 2 月，市场监管总局等五部门已约谈特斯拉公司，要求企业切实保护消费者合法权益。我们也希望相关调查能尽快启动，让消费者获得真相，让维权有顺畅渠道和真诚回应。

下面是特斯拉微博内容：