郑州市场监管局回应 “特斯拉车主车顶维权”：特斯拉拒绝提供行车数据

IT之家 4 月 20 日消息 4 月 19 日，在 2021 上海车展现场，一位女车主现身特斯拉展台，站到车顶维权，T 恤写有“刹车失灵”字样，并大喊特斯拉刹车失灵，之后被保安强行拖离现场。该女子因扰乱公共秩序，被警方行政拘留 5 天。

特斯拉公司副总裁陶琳表示：“最近几次特斯拉事件都和她有关，我们已提出出钱去做车辆的检测，但她不同意，要求巨额赔偿，我们认为她的诉求是不合理的，我们不可能去答应。”

特斯拉今天凌晨称，称如果是特斯拉产品的问题，特斯拉一定坚决负责到底，该赔的赔、该罚的罚。这是我们一贯的态度和处理方式。对不合理诉求不妥协，同样是我们的态度。

IT之家获悉，车展维权者妹妹今天表示，只愿特斯拉退车，但他却要我们修好后卖给其他人。此前特斯拉提到的车主是“拒绝委托指定的第三方鉴定”。

据红心新闻报道，4 月 20 日，郑州市场监管局曾经三次组织投诉人和特斯拉汽车销售服务（郑州）有限公司进行调解。投诉人不同意第三方进行技术鉴定，要求“提供车辆发生事故前半小时完整行车数据”。特斯拉汽车销售服务（郑州）有限公司因担心数据被当事人用来炒作宣传造成不良影响，拒绝提供相关数据。因双方分歧较大，未能达成一致意见，已经提交给河南省市场监管局，目前尚在等待省局指导意见。