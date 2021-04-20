丰田纯电动概念车 TOYOTA bZ4X CONCEPT 公布，将推与比亚迪联合开发中国专属车型

IT之家 4 月 20 日消息 根据丰田官方的消息，丰田面向全球首次揭幕了旗下全新纯电动专属系列“TOYOTA bZ”，展出了该系列的首款概念车“TOYOTA bZ4X CONCEPT”。

据介绍，本次发布的 TOYOTA bZ 纯电动专属系列，充分体现“能够让消费者认可的全方位电动化”理念，为中国消费者提供足够丰富且性价比高的产品。

TOYOTA bZ 纯电动专属系列以 EV 专用平台为基础，能够应对不同大小、形状等车辆多样化需求。“bZ”是“Beyond Zero”的缩写，其中蕴含着丰田希望为消费者提供超越 Zero Emission 价值的想法。伴随 TOYOTA bZ 的亮相，丰田也将导入“以人为本”的 EV 车型，让消费者能够无适应期地从普通汽车切换到 EV 车型，体味 EV 车型才能感受到的优势。本次展示的就是该品牌首款概念车 TOYOTA bZ4X CONCEPT。

IT之家了解到，TOYOTA bZ4X 是丰田与 SUBARU 共同开发的 SUV EV 车型，采用与 SUBARU 共同开发的全新 4WD 系统，结合 EV 车独有的灵敏反应，更易获得安心、畅快的驾驶感受。同时还搭载了与 CATL 共同开发的电池，目前也正与众多中国企业协作，推进中国国产计划。该系列中与 BYD 联合开发的中国专属车型，也正在积极筹备。

TOYOTA bZ4X 的主要特征：

- 基于 EV 专用平台实现了短前悬长轴距，带来独具特色的外观以及与 D 级车无二的车内空间。

- 采用异形方向盘与线控转向系统：让操作无需换手，内部空间更加宽敞；驾驶感受更加顺滑，实现车随心动。仪表盘位置下移，异形方向盘上方加装仪表，让乘客视野更加开阔，仪表信息也更易读取，助力安心、安全的驾驶。

- 有效利用能量回收的同时，安装太阳能充电系统，能够在停车时灵活充电，进一步加强 EV 车的环保优势。此外，还能够确保续航里程，即使在冬季也不会感到不便。

TOYOTA bZ4X 计划在中国和日本进行生产，预计 2022 年中旬之前能够实现全球销售。作为全方位电动化的一环，到 2025 年时，丰田将在全球范围内推出 15 款 EV 车型，其中 TOYOTA bZ 纯电动专属系列，计划推出 7 款产品。

以下是IT之家前方编辑马卡发回的现场实拍：