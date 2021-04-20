工信部：我国携号转网用户已达 2600 万户

IT之家 4 月 20 日消息 今日，在国务院新闻办新闻发布会上，工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国表示，从目前掌握的数据来看，移动电话用户总数基本保持稳定，截止到今年 2 月底，全国移动电话用户总数约为 15.92 亿，相比去年 10 月份历史最高水平 16.01 亿略有下降，初步分析有以下三方面原因：

一是我国移动电话普及率已经达到了一个较高水平，增量空间不大，或者说有限。2020 年，我国移动电话用户普及率达到了 113.9 户 / 百人，远高于全球移动电话普及率 102.94 户 / 百人的平均水平，现在全国已经有 27 个省市移动电话普及率超过 100 户 / 百人。

二是随着全国实施提速降费和 5G 的发展，我国网络流量单价大幅下降，5G 套餐用户快速推广。目前 5G 套餐用户已经超过了 3.5 亿户，5G 套餐的单价目前下降到每个 G 为 4.4 元，大额流量可以满足很多人的上网需求，一定程度上使很多原来使用流量套餐副卡的双卡用户转为了单卡用户。

三是携号转网顺利推进，目前已经有 2600 万用户实现了携号转网，使得很多用户跨运营商的双卡需求在降低，注销了第二卡槽的号码。

IT之家了解到，赵志国指出，虽然近期用户有小幅变动，但我们判断，未来移动电话的用户数量在整体上还是会保持相对稳定，略有增加或略有降低都是比较正常的变化趋势。