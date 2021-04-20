工信部：将出台《App 个人信息保护管理暂行规定》

IT之家 4 月 20 日消息 国务院新闻办公室今日召开新闻发布会，工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国出席并讲话。

据称，工信部将在充分征求意见基础上，会同相关部门发布《App 个人信息保护管理暂行规定》，组织制定《App 用户权益保护测评规范》和《App 收集使用个人信息最小必要评估规范》等系列行业标准，为 App 个人信息保护监管提供政策和标准支撑。

他认为，App 个人信息保护关系到广大人民群众的切身利益，受到社会各方的高度关注。在有关部门建立的统筹协调机制下，工信部立足主责主业，近年来从完善监管制度、制定标准规范、提升技术手段、推进行业自律等多个方面推进 App 个人信息保护工作。

同时，工信部将持续开展专项整治，今年以来已累计完成 29 万款 App 技术检测，对 1862 款违规 App 提出整改要求，公开通报 319 款整改不到位 App，组织下架了 107 款拒不整改的 App。总的来看，App 个人信息保护治理工作取得了阶段性成效

在前期 App 专项整治的基础上，工信部进一步聚焦工具类、通信类等 App，加大欺骗诱导用户下载、弹窗信息难以关闭、违规共享使用个人信息和利用第三方嵌入式软件损害用户权益等热点难点问题的整治力度，取得让用户切身有感的治理效果。

此外，工信部还表示摸底筛查互联网平台企业合规的情况，开展行业不正当竞争的专项整治行动，重点整治恶意屏蔽，强制捆绑、流量劫持、违规经营等扰乱市场竞争秩序的行为。