现代 IONIQ 5 中国实车首秀：方块像素前后大灯，配增强现实平视显示系统

IT之家 4 月 20 日消息 根据现代汽车官方的消息，电动汽车专属 IONIQ(艾尼氪)5 中国首秀。官方表示，作为现代汽车电动汽车专属品牌 IONIQ(艾尼氪)旗下首款量产车型，IONIQ(艾尼氪) 5 打破了现有汽车设计规则，为用户带来了全然不同的电动汽车体验。

官方表示，IONIQ(艾尼氪) 5 作为一款由专用平台打造的电动汽车，将复古与未来两种本身矛盾的属性完美融合，呈现出了一种极具复古科技感的新式设计风格。设计师为 IONIQ(艾尼氪) 5 构建了大量的几何线条，三角形、楔形是整车型面的主题，而在细节上运用了更多的方块像素手法。最典型的就是矩形前后大灯，有 80 年代像素游戏的既视感。

IONIQ(艾尼氪) 5 在内饰方面更注重营造出一种简洁、舒适、温馨的居家风，设计师将 “生活空间 (Living Space)”这一主题贯穿于 IONIQ(艾尼氪) 5 的每一处细节。得益于长达 3,000mm 的轴距，IONIQ(艾尼氪) 5 拥有超大的内部灵活空间。其中，最具特色的是向后滑动幅度长达 140mm 的可移动中央扶手箱——“万能服务台 (Universal Island)”。

IT之家了解到，动力方面，IONIQ(艾尼氪) 5 提供 4 种 PE 系统 (power electric system，电力系统)配置。其中，长续航版本在 NEDC 标准下单次充电最大续航里程为 600 公里。智能科技方面，IONIQ(艾尼氪) 5 不仅是现代汽车旗下首款配备增强现实平视显示系统 (AR HUD)的车型，同时还配备最新一代 Hyundai SmartSense 高级驾驶辅助系统，旨在为用户提供全方位安全保护。此外，IONIQ(艾尼氪) 5 可同时支持 400V 和 800V 充电桩，当使用 350kW 充电桩时，从 30% 电量充至 80% 只需 14 分钟，充电 5 分钟就能增加 100km 的续航里程。