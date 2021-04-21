苹果春季发布会新品汇总：AirTag 如期到来，多彩 M1 iMac/iPad Pro Mini-LED 是最大意外

4 月 21 日凌晨消息，苹果公司今日举办 2021 年度的春季发布会，推出全新改款的 iMac 一体电脑，iPad Pro 平板电脑，AirTag 蓝牙防丢器等产品。

▲图片说明 发布会制作依旧精美

这场发布会依然是录播，但保持了苹果发布会的一贯水准，运镜和制作十分精美。

暖场：环保，播客改版和紫色 iPhone

因为疫情缘故，本次发布会依旧通过线上形式播放，苹果公司 CEO 库克也依旧是开场发言人。

他首先提到的是苹果公司在环保方向的努力，例如 100% 使用可再生能源，以及前段时间苹果与国际自然保护组织（Conservation International）和高盛（Goldman Sachs）共同发起的两亿美元规模的环保基金等。

▲图片说明 开场从环保开始

首先登场的是软件，苹果的播客（Apple PodCast），库克宣布这个 App 将迎来一次大改版，并于下月在全球 170 多个国家和地区登陆。

▲图片说明 播客改版了

除了软件，紫色的 iPhone 12/iPhone 12 mini 登场，其他硬件参数未变，只是新添一个颜色。4 月 30 日开售。

▲图片说明 iPhone 12 新添紫色

AirTag：传闻许久 终于到来

AirTag 是一款已经传闻许久的产品，在去年 iOS 13 更新某一版本时候，有人在其中找到它的图标，之后这个小东西曾被广泛讨论，但一直没有正式宣布。

▲图片说明 AirTag 终于来了

如同传闻中一样，这是硬币大小的配件，可以通过蓝牙及 UWB 超宽频技术跟手机连接，放在钥匙，书包甚至宠物身上，起到定位查找的效果 ——UWB 才是重点，苹果称之为“精确查找”。

▲图片说明 可以放在这些地方

蓝牙防丢器并不是什么稀罕物件，加入 UWB 和苹果的“查找”网络支持，才能让防丢器真的起到防丢作用。蓝牙连接只有几十米远的距离。在这个范围内，蓝牙负责连接，UWB 这种具有指向性的连接技术则负责提升精度。

去年 WWDC 开始，苹果公布了另一个深刻改变查找功能的的方式，让这功能从“单机版”变成了“连网版”。苹果利用自身设备保有量大这个优势（iPhone 已经成为街机），组成一个众包网络，这样，一款产品在丢失后，即便没有移动网络信号，也可以通过蓝牙连接其他人的苹果产品（例如 iPhone 等）发出信号，让别人帮自己定位。

▲图片说明 苹果跟爱马仕合作给 AirTag 做的配件

如此，AirTag 这个没有 SIM 卡，没有移动网络功能的小东西，才能真的实现远距离相对准确的定位。

这个计划，苹果已经准备了多年，他们自 2019 年发布的 iPhone 11 给手机装上 U1 芯片，创造 UWB 硬件基础；从去年 WWDC 开发者大会宣布“Find My Network Accessory 规范”，让别人的硬件能通过苹果的规范接入查找网络并保证隐私，成为众包网络的一个节点。

▲图片说明 防范滥用查找功能的设定

为了防止查找功能被乱用于监控其他人，苹果设置了一系列的功能，例如你身边被人放了个 AirTag，手机会发出提醒等。

AirTag 的单个定价 29 美元，四个一起购买 99 美元。国内定价则是人民币 229 元 / 779 元。

Apple TV 4K：手机能帮电视校色

新一代的苹果电视机顶盒产品，名字就可以看出它的特点，支持 4K 流媒体视频。机身内置一颗 A12 芯片，外观跟之前产品无太大区别，遥控器则完全改变。

▲图片说明 Apple TV 4K 内置 A12 芯片

除了性能，苹果开发了一些新功能，例如色彩平衡，为解决不同电视屏幕色彩不同问题，他们让 iPhone 帮助电视机屏幕校对色彩。

▲图片说明 用 iPhone 给电视机屏幕校对色彩

为了让遥控功能更好用，还改变了遥控器设计，从之前的塑料 + 金属材质，换成了铝合金一体，并且采用了新的方向键设计。

▲图片说明 重新设计的遥控器

▲图片说明 Apple TV 4K 定价 179 美元起步

但苹果给这款产品的升级，更多是希望推广其 Apple TV + 流媒体视频节目，所以这个环节开场也是从苹果自制剧集开始。以上功能的讲解，也大多围绕 Apple TV + 的视频展开。

新 iMac：大改款不但窄边了，还多彩了

新一代 iMac 终于到来，比较意外的是，并不仅仅升级了 M1 芯片，还来了次大规模外形改变，用户抱怨多年的大黑框没了，还更多彩了，共有 7 种颜色可选。

▲图片说明 外观重新设计

▲图片说明 7 种颜色

新一代产品的边框更为方正，因为边框窄了，它的整体尺寸跟之前 21.5 寸差不多，但屏幕尺寸到了 24 英寸，4.5K 分辨率。后背四个 USB-C 接口，电源线采用了磁吸连接，网线口集成在电源上。

▲图片说明 磁戏接口电源

▲图片说明 网线口被放在了电源上

跟 iMac 一起变多彩的，还有新一代键盘，鼠标，触控板等；其中键盘变化最大。苹果终于将 TouchID 指纹识别装置终于放在了外置键盘上。新一代 iMac，也因此成了首款具有指纹识别国内的 iMac。

▲图片说明 具有指纹识别功能的妙控键盘

▲图片说明 多彩的触控板

▲图片说明 多彩的鼠标

除了屏幕提升，新 iMac 的感光元件，前置镜头，麦克风，扬声器也有所提升，苹果称它们都是“有史以来最好的”，因为后背变成直板设计，以及 M1 芯片和主板占用尺寸更小（内存插槽之类都不再需要），这款电脑有足够大的空间改进扬声器等之前比较占用空间的部分。

▲图片说明 M1 芯片带来性能提升

另外苹果还强调了 M1+macOS Big Sur 系统的配合，其实在产品已经有所体现。苹果宣称新一代 iMac 对比上代整体性能提升 85%，渲染视频效率也有大幅提升。

并且，它当然也能运行 iOS 或 iPadOS 程序，这点跟之前的 M1 芯片电脑是一致的。

▲图片说明 扬声器等重新设计

iPad Pro：M1 来了 5G 来了

新一代的 iPad Pro 是本场最重要产品，最大改进是三个部分：mini-LED 材质的屏幕，以及 M1 芯片的加入，5G 网络的加入。

▲图片说明 外形跟之前类似，屏幕处理器都改了

iPad Pro 没有像之前预期那样采用 A14X 之类的芯片，而是直接加上了 M1，这意味着，它的性能基本跟目前“苹果最强”的电脑一致了；这颗芯片的加入，也终于让 iPad Pro 喊了多年的生产力工具变成现实，现在它实际就是一个可触控的 MacBook 了……

▲图片说明 存储最大 2TB

5G 的加入在意料之中，新的的连接在预料之中，让 iPad Pro 便携性更好。镜头功能更强，苹果提升了 iPad Pro 前后镜头，前置 1200 万像素超广角能让人物剧中，这显然是为了居家办公等情景考虑过。

▲图片说明 前置镜头让人物剧中

但更大的改变，是 iPad Pro 的屏幕，准确的说，是 12.9 寸那款 iPad Pro，采用了 mini-LED 材质。

▲图片说明 一块可以放在包里的 Pro Display XDR 显示屏

苹果说，自己把 Pro Display XDR 带到了 iPad 上，前者是他们最高端工作站 Mac Pro 显示器的名字，画质极其惊艳（价格也卖到了 4 万元），为了让 iPad 这小体积屏幕能有 Pro Display XDR 的体验，苹果引入了 mini-LED 材质。

▲图片说明 mini-LED 是屏幕提升的关键

mini-LED 与 LCD 相比，属于自发光技术。多个细小的发光点驱动整块屏幕，具备更优良的显示效果，响应速度有数量级的提升，屏幕可以更轻薄，并且功耗降低，可以延长电池续航时间。

▲图片说明 mini-LED 是屏幕行业的新材料

而与传统的 OLED 显示屏对比，mini-LED 在保持着出色的显示效果和柔性的同时，拥有更快的响应速度、更高的高温可靠性。

正因为这些特点，苹果才敢说这是一块“Pro Display XDR”显示屏幕。只是目前 mini-LED 屏幕只在 12.9 寸的版本上出现，11 寸暂时还是之前的屏幕。

实际翻看之前的报道，苹果也在 mini-LED 行业已经深耕多年，到了该商用的时候。这是典型的苹果式创新：深入产业链，之后拿出一个不错的产品，领先行业多年。此前最出名的例子大概是就是 iPhone 4 那块屏幕。

▲图片说明 12.9 寸版本定价 1099 美元起

11 寸 iPad Pro 定价 799 美元起，12.9 寸采用 mini-LED 屏幕的 1099 美元起，4 月 30 日开售。

总结：多款传闻许久的产品 终于来到现实

之前作为秋季发布会替补存在的春季发布会，今年带来的新品重量级比往年高不少。它们都是民间曝料清单上的常驻产品，如今终于来到现实中。

▲图片说明 中间“大肚子”的 iMac 设计，已经沿用多年，终于改款了，设计能改最根本原因是换芯片带来的

首当其中的是 iMac，M1 芯片加入是预期之中，意外的是还附带一次大改款，群众呼唤多年的大黑框没有了，而多彩，似乎是苹果近期找到的流量秘诀，7 种颜色，终有一款适合你。带 TouchID 的键盘等则是小惊喜。

▲图片说明 mini-LED 商用了

虽然 iPad Pro 外观变化不大，但 mini-LED 材质的屏幕对苹果后续平板 / 电脑类产品，甚至移动设备行业都会产生重要影响，这点比单纯的芯片升级意义更深远。

▲图片说明 AirTag 不贵，但配件可以变化无穷

AirTag 虽然只是个小东西，但考虑到它的定价，有潜力成为类似表带 / 手机壳之类人人都能卖得起的小配件，并且用户会在“查找”网络的基础上发展更多灵活有趣的新玩法。