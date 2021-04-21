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苹果春季发布会新品汇总：AirTag 如期到来，多彩 M1 iMac/iPad Pro Mini-LED 是最大意外

2021/4/21 4:09:41 来源：新浪科技 作者：- 责编：骑士
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4 月 21 日凌晨消息，苹果公司今日举办 2021 年度的春季发布会，推出全新改款的 iMac 一体电脑，iPad Pro 平板电脑，AirTag 蓝牙防丢器等产品。

图片说明 发布会制作依旧精美

这场发布会依然是录播，但保持了苹果发布会的一贯水准，运镜和制作十分精美

暖场：环保，播客改版和紫色 iPhone

因为疫情缘故，本次发布会依旧通过线上形式播放，苹果公司 CEO 库克也依旧是开场发言人。

他首先提到的是苹果公司在环保方向的努力，例如 100% 使用可再生能源，以及前段时间苹果与国际自然保护组织（Conservation International）和高盛（Goldman Sachs）共同发起的两亿美元规模的环保基金等。

图片说明 开场从环保开始

首先登场的是软件，苹果的播客（Apple PodCast），库克宣布这个 App 将迎来一次大改版，并于下月在全球 170 多个国家和地区登陆。

图片说明 播客改版了

除了软件，紫色的 iPhone 12/iPhone 12 mini 登场，其他硬件参数未变，只是新添一个颜色。4 月 30 日开售。

图片说明 iPhone 12 新添紫色

AirTag：传闻许久 终于到来

AirTag 是一款已经传闻许久的产品，在去年 iOS 13 更新某一版本时候，有人在其中找到它的图标，之后这个小东西曾被广泛讨论，但一直没有正式宣布。

图片说明 AirTag 终于来了

如同传闻中一样，这是硬币大小的配件，可以通过蓝牙及 UWB 超宽频技术跟手机连接，放在钥匙，书包甚至宠物身上，起到定位查找的效果 ——UWB 才是重点，苹果称之为“精确查找”。

图片说明 可以放在这些地方

蓝牙防丢器并不是什么稀罕物件，加入 UWB 和苹果的“查找”网络支持，才能让防丢器真的起到防丢作用。蓝牙连接只有几十米远的距离。在这个范围内，蓝牙负责连接，UWB 这种具有指向性的连接技术则负责提升精度。

去年 WWDC 开始，苹果公布了另一个深刻改变查找功能的的方式，让这功能从“单机版”变成了“连网版”。苹果利用自身设备保有量大这个优势（iPhone 已经成为街机），组成一个众包网络，这样，一款产品在丢失后，即便没有移动网络信号，也可以通过蓝牙连接其他人的苹果产品（例如 iPhone 等）发出信号，让别人帮自己定位。

图片说明 苹果跟爱马仕合作给 AirTag 做的配件

如此，AirTag 这个没有 SIM 卡，没有移动网络功能的小东西，才能真的实现远距离相对准确的定位。

这个计划，苹果已经准备了多年，他们自 2019 年发布的 iPhone 11 给手机装上 U1 芯片，创造 UWB 硬件基础；从去年 WWDC 开发者大会宣布“Find My Network Accessory 规范”，让别人的硬件能通过苹果的规范接入查找网络并保证隐私，成为众包网络的一个节点。

图片说明 防范滥用查找功能的设定

为了防止查找功能被乱用于监控其他人，苹果设置了一系列的功能，例如你身边被人放了个 AirTag，手机会发出提醒等。

AirTag 的单个定价 29 美元，四个一起购买 99 美元。国内定价则是人民币 229 元 / 779 元。

Apple TV 4K：手机能帮电视校色

新一代的苹果电视机顶盒产品，名字就可以看出它的特点，支持 4K 流媒体视频。机身内置一颗 A12 芯片，外观跟之前产品无太大区别，遥控器则完全改变。

图片说明 Apple TV 4K 内置 A12 芯片

除了性能，苹果开发了一些新功能，例如色彩平衡，为解决不同电视屏幕色彩不同问题，他们让 iPhone 帮助电视机屏幕校对色彩。

图片说明 用 iPhone 给电视机屏幕校对色彩

为了让遥控功能更好用，还改变了遥控器设计，从之前的塑料 + 金属材质，换成了铝合金一体，并且采用了新的方向键设计。

图片说明 重新设计的遥控器

图片说明 Apple TV 4K 定价 179 美元起步

但苹果给这款产品的升级，更多是希望推广其 Apple TV + 流媒体视频节目，所以这个环节开场也是从苹果自制剧集开始。以上功能的讲解，也大多围绕 Apple TV + 的视频展开。

新 iMac：大改款不但窄边了，还多彩了

新一代 iMac 终于到来，比较意外的是，并不仅仅升级了 M1 芯片，还来了次大规模外形改变，用户抱怨多年的大黑框没了，还更多彩了，共有 7 种颜色可选。

图片说明 外观重新设计

图片说明 7 种颜色

新一代产品的边框更为方正，因为边框窄了，它的整体尺寸跟之前 21.5 寸差不多，但屏幕尺寸到了 24 英寸，4.5K 分辨率。后背四个 USB-C 接口，电源线采用了磁吸连接，网线口集成在电源上。

图片说明 磁戏接口电源

图片说明 网线口被放在了电源上

跟 iMac 一起变多彩的，还有新一代键盘，鼠标，触控板等；其中键盘变化最大。苹果终于将 TouchID 指纹识别装置终于放在了外置键盘上。新一代 iMac，也因此成了首款具有指纹识别国内的 iMac。

图片说明 具有指纹识别功能的妙控键盘

图片说明 多彩的触控板

图片说明 多彩的鼠标

除了屏幕提升，新 iMac 的感光元件，前置镜头，麦克风，扬声器也有所提升，苹果称它们都是“有史以来最好的”，因为后背变成直板设计，以及 M1 芯片和主板占用尺寸更小（内存插槽之类都不再需要），这款电脑有足够大的空间改进扬声器等之前比较占用空间的部分。

图片说明 M1 芯片带来性能提升

另外苹果还强调了 M1+macOS Big Sur 系统的配合，其实在产品已经有所体现。苹果宣称新一代 iMac 对比上代整体性能提升 85%，渲染视频效率也有大幅提升。

并且，它当然也能运行 iOS 或 iPadOS 程序，这点跟之前的 M1 芯片电脑是一致的。

图片说明 扬声器等重新设计

iPad Pro：M1 来了 5G 来了

新一代的 iPad Pro 是本场最重要产品，最大改进是三个部分：mini-LED 材质的屏幕，以及 M1 芯片的加入，5G 网络的加入。

图片说明 外形跟之前类似，屏幕处理器都改了

iPad Pro 没有像之前预期那样采用 A14X 之类的芯片，而是直接加上了 M1，这意味着，它的性能基本跟目前“苹果最强”的电脑一致了；这颗芯片的加入，也终于让 iPad Pro 喊了多年的生产力工具变成现实，现在它实际就是一个可触控的 MacBook 了……

图片说明 存储最大 2TB

5G 的加入在意料之中，新的的连接在预料之中，让 iPad Pro 便携性更好。镜头功能更强，苹果提升了 iPad Pro 前后镜头，前置 1200 万像素超广角能让人物剧中，这显然是为了居家办公等情景考虑过。

图片说明 前置镜头让人物剧中

但更大的改变，是 iPad Pro 的屏幕，准确的说，是 12.9 寸那款 iPad Pro，采用了 mini-LED 材质。

图片说明 一块可以放在包里的 Pro Display XDR 显示屏

苹果说，自己把 Pro Display XDR 带到了 iPad 上，前者是他们最高端工作站 Mac Pro 显示器的名字，画质极其惊艳（价格也卖到了 4 万元），为了让 iPad 这小体积屏幕能有 Pro Display XDR 的体验，苹果引入了 mini-LED 材质。

▲图片说明 mini-LED 是屏幕提升的关键

mini-LED 与 LCD 相比，属于自发光技术。多个细小的发光点驱动整块屏幕，具备更优良的显示效果，响应速度有数量级的提升，屏幕可以更轻薄，并且功耗降低，可以延长电池续航时间。

▲图片说明 mini-LED 是屏幕行业的新材料

而与传统的 OLED 显示屏对比，mini-LED 在保持着出色的显示效果和柔性的同时，拥有更快的响应速度、更高的高温可靠性。

正因为这些特点，苹果才敢说这是一块“Pro Display XDR”显示屏幕。只是目前 mini-LED 屏幕只在 12.9 寸的版本上出现，11 寸暂时还是之前的屏幕。

实际翻看之前的报道，苹果也在 mini-LED 行业已经深耕多年，到了该商用的时候。这是典型的苹果式创新：深入产业链，之后拿出一个不错的产品，领先行业多年。此前最出名的例子大概是就是 iPhone 4 那块屏幕。

▲图片说明  12.9 寸版本定价 1099 美元起

11 寸 iPad Pro 定价 799 美元起，12.9 寸采用 mini-LED 屏幕的 1099 美元起，4 月 30 日开售。

总结：多款传闻许久的产品 终于来到现实

之前作为秋季发布会替补存在的春季发布会，今年带来的新品重量级比往年高不少。它们都是民间曝料清单上的常驻产品，如今终于来到现实中。

▲图片说明 中间“大肚子”的 iMac 设计，已经沿用多年，终于改款了，设计能改最根本原因是换芯片带来的

首当其中的是 iMac，M1 芯片加入是预期之中，意外的是还附带一次大改款，群众呼唤多年的大黑框没有了，而多彩，似乎是苹果近期找到的流量秘诀，7 种颜色，终有一款适合你。带 TouchID 的键盘等则是小惊喜。

▲图片说明 mini-LED 商用了

虽然 iPad Pro 外观变化不大，但 mini-LED 材质的屏幕对苹果后续平板 / 电脑类产品，甚至移动设备行业都会产生重要影响，这点比单纯的芯片升级意义更深远。

▲图片说明  AirTag 不贵，但配件可以变化无穷

AirTag 虽然只是个小东西，但考虑到它的定价，有潜力成为类似表带 / 手机壳之类人人都能卖得起的小配件，并且用户会在“查找”网络的基础上发展更多灵活有趣的新玩法。

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关键词：iPad ProiMacAirTag苹果

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