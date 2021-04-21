苹果春季发布会推多款新品，抢占小企业市场招致不满

北京时间 4 月 21 日早间消息，据报道，苹果周二推出了一系列新品，不仅适时抓住其他公司的弱点，以消费者隐私为重点宣传方向，还积极挺进由小企业率先开创的市场。

苹果当天的发布会通过流媒体形式进行网上直播，整个过程信息量巨大。该公司当天展示了新款高端 iPad 和基于标志性电脑处理器的 iMac 台式机。

该公司还表示，将会对播客应用进行改版，与 Spotify 等公司展开竞争，方便创作者推出收费内容。此外，该公司还发布了一款名为 AirTag 的防丢标签，只要将这个 29 美元的小东西固定在钥匙环或钱包上，就能很方便地找到它们。

但苹果在产品发布会后还宣布了更加重要、更具行业影响力的新闻。该公司称，他们计划在下周发布广受期待的新一代 iPhone 系统，并在其中增加令 Facebook 等数字广告公司忧心忡忡的隐私功能。

该功能要求应用明确获得用户许可，才能对其展开跨应用跟踪。因此，当 iPhone 用户下周打开多款应用时，就会看到询问其是否允许追踪的弹窗。依赖于数字广告创收的企业可能会因为用户拒绝追踪而收集更少的数据。

苹果和 Facebook 因为这一改版而爆发了口水战，Facebook 认为此举将对数字广告行业构成伤害，但该行企业却恰恰实现免费互联网内容的功臣。苹果则表示，它仅仅是为消费者提供了选择权，允许其自主决定是否被追踪。

Facebook 等公司通常依赖于用户的详细信息和上网习惯展示根据其兴趣定制的广告。如果苹果此次升级剥夺了这些企业获取信息的能力，广告主的投放意愿就会降低。

周二，苹果 AirTag 立刻引发了 Tile 的批评，后者多年以来一直在生产类似的防丢标签。“我们欢迎竞争，前提是要公平竞争。”Tile CEO CJ・普鲁博（CJ Prober）说，“但不幸的是，苹果向来喜欢利用自己的平台，以不公平的手段限制其产品面临的竞争，所以我们对此深表怀疑。”

自从苹果开始开发 AirTag 时，Tile 就指控该公司存在不公平竞争行为。去年有报道披露了苹果这款产品的开发计划，此后不久，该公司就从其商店下架了 Tile 的设备，还加大了通过 iPhone 使用 Tile 的难度。Tile 总法律顾问还出席了美国国会就此举行的听证会。

Tile 总法律顾问将在周三与苹果、谷歌、Spotify 和约会应用开发商 Match 的高管共同出席美国参议院举行的听证会，就苹果和谷歌的市场地位及其对移动应用市场的控制力作证。

“我们认为，国会密切关注苹果的商业行为完全合理。”普鲁博说。

苹果最近几年一直因为对 App Store 的严格控制而面临监管部门的密切关注，包括该公司强迫应用必须使用其支付系统，方便其从中抽取最高 30% 的分成。

这项政策养活了一项庞大的业务，但给苹果带来了监管难题 —— 这不仅是周三听证会的重要主题，还在美国多州引发了法律诉讼。苹果将于下月与《堡垒之夜》游戏开发商 Epi Games 对簿公堂，后者同样因为 App Store 的政策起诉苹果。

苹果在周二的发布会上宣布将对播客应用进行改版，这款服务目前提供数百万个节目，而在 16 年前刚刚推出时仅有 3000 个。苹果表示，从下月开始，创作者可以针对自己制作的播客收取订阅费。但目前还不清楚苹果是否会从中抽取分成，但这似乎已经成为该公司的惯例。

这款订阅服务将令苹果与 Spotify 展开更加正面的竞争，后者也一直在发展自己的播客订阅服务。Spotify 最近几年一直在批评苹果的做法。这款音乐服务需要借助 iPhone 接触听众，因而只能受制于人。Spotify 曾在欧洲起诉苹果涉嫌垄断，还向美国监管者投诉过这家科技巨头。

苹果还在发布会上展示了更薄、更快、更炫彩的 iMac。这款台式机配有 24 英寸屏幕，售价为 1300 至 1700 美元。苹果同时发布了新款 iPad Pro 高端平板电脑，配备更锐利的屏幕和更快的处理器，而且能够接入 5G 无线网络。这款 iPad 售价为 800 至 1100 美元。

苹果在周二发布会上还宣布将对其品牌信用卡进行更新，让夫妻二人可以共建信用，同时对 Apple TV 设备进行了升级，配备新的遥控器和更快的处理器，提供更加流畅的播放效果。