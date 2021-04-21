苹果全新配件，AirTag 用法详解：可播放声音，支持 iOS 内置辅助功能

IT之家 4 月 21 日消息 今日凌晨，在 2021 春季新品发布会上，苹果推出了全新配件 AirTag。这款产品可以配合苹果的“查找”App，帮助追踪和查找重要物品，单件装售价 229 元，四件装售价 779 元。

苹果表示，无论是附在手提包，钥匙，背包还是其他物品上，AirTag 都能接入庞大的全球“查找”网络并协助定位丢失的物品，同时通过端到端加密保持位置数据的私密性和匿名性。

IT之家了解到，AirTag 具有与 AirPods 同样的设置 —— 只需将 AirTag 靠近 iPhone 即可连接。用户可以将 AirTag 分配给不同物品，并使用“钥匙”或“外套”之类的默认名称进行命名，或选择自定义名称。

一旦 AirTag 设置完成，它将显示在“查找”App 中的新“物品”标签页中，用户可以查看物品在地图上的当前或最后一个已知位置。如果用户放错了物品位置且物品在蓝牙范围内，可以使用“查找”App 让 AirTag 播放声音，以便协助找到它。用户还可以要求 Siri 查找自己的物品。如果 AirTag 在附近，它将会播放声音。

苹果指出，如果 AirTag 与物主分离且不在蓝牙范围内，“查找”网络也可以帮助追踪它。已经有接近 10 亿部 Apple 设备接入了“查找”网络，这个网络可以检测到丢失的 AirTag 发出的蓝牙信号，并以匿名和私密的方式，通过后台把它的位置发送给物主。

用户还可以将 AirTag 设置为丢失模式，当它进入蓝牙范围内或被“查找”网络定位，物主将会收到通知。如果有其他人发现丢失的 AirTag，他们可以使用自己的 iPhone 或任何支持 NFC 功能的设备对其进行轻触，并进入一个网站；如果物主提供了联系电话，网站上将显示电话号码。

AirTag 支持 iOS 内置的辅助功能。例如，“精确查找”包括了旁白功能，可以对盲人或视力不佳的用户发出指引，如“AirTag 位于您左侧 9 英尺”，引导他们找到 AirTag。

隐私和安全性方面，苹果强调 AirTag 的设计从一开始就致力于保证位置数据的私密性和安全性。AirTag 内不会储存任何物理位置数据或位置历史记录。与“查找”网络的通信是端到端加密的，因此只有设备的物主才能访问其位置数据，而包括苹果在内的任何人都无法得知任何参与协助查找设备的身份或位置。

此外，由 AirTag 传输的蓝牙信号标识符会频繁地轮换，以防止意外的位置跟踪。iOS 设备还可以检测到不在其物主身边的 AirTag，并在发现用户携带未知 AirTag 在不同地点间长时间移动时向他们发送通知。即便周围的用户没有 iOS 设备，与物主长时间分离的 AirTag 也会在在移动时发出声音，以引起人们的注意。如果用户检测到未知的 AirTag，可以使用 iPhone 或支持 NFC 功能的设备轻触它，他们的设备上会出现说明，指导他们关闭未知的 AirTag。