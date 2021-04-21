M1 加持：苹果新款 iPad Pro 将支持镜头位移，以保持人始终在画面中心

IT之家 4 月 21 日消息 今日凌晨，在 2021 春季新品发布会上，苹果正式推出了搭载 M1 芯片的新一代 iPad Pro。同时，苹果为新 iPad Pro 带来了一项名为 Center Stage（中心舞台）的新功能。

得益于 M1 芯片的强大性能、TrueDepth 相机系统以及 1200 万像素前置超广角镜头的提升，新 iPad Pro 拥有 120 度角的前置视野，在 Center Stage 模式下，iPad Pro 将使用 AI 自动检测人的位置，并通过位移、缩放镜头等操作使人始终位于画面的中央。

与此同时，新 iPad Pro 还支持在人像模式下控制景深，同时具备了多种人像照明效果，如自然光、室内光、轮廓光等。

苹果官方表示，Center Stage 功能适用于各种视频会议场景，当有其他人进入或离开画面时，画面将自动调整以适配所有人。

IT之家了解到，现在国行版 M1 iPad Pro 已上架苹果官网，11 英寸版本为 Liquid 视网膜显示屏，国内售价 6199 元起；12.9 英寸版本为 Liquid 视网膜 XDR 显示屏，国内售价 8499 元起。预购将于 4 月 30 日开始，5 月下旬开始供应。

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