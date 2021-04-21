苹果： iOS 14.5 正式版即将发布，所有应用都必须使用 ATT 框架

IT之家 4 月 21 日消息 今日凌晨，苹果面向开发者表示，在即将发布的 iOS 14.5、iPadOS 14.5 和 Apple tvOS 14.5 公开发行版本中，所有 App 都必须使用 AppTrackingTransparency 框架来征得用户的许可，才能对其进行跟踪或访问其设备的广告标识符。

苹果指出，除非开发者征得用户对启用跟踪权限的许可，否则设备的广告标识符值将全部为零，也将不允许跟踪用户。

IT之家了解到，将 App 提交审核时，开发者必须在产品页面的“App Store 隐私信息”部分中，为其他任何形式的跟踪 (例如，按名称或电子邮件地址) 提供声明；同时，这些跟踪将仅在通过 AppTrackingTransparency 征得许可的情况下才能进行。根据 《App Store 审核指南》的准则，开发者还需要在系统提示中包含一个用途字符串以解释为什么 App 需要跟踪用户。这些要求将从 2021 年 4 月 26 日起应用于所有的 App。

苹果提醒称，以获取用户的唯一标识或指纹为目的而对设备和使用数据进行收集的行为，仍将被视为违反 Apple Developer Program 许可协议。