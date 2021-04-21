一颗芯，苹果带给 iPad Pro 的生产力与小算盘

苹果在近几次的发布会中总是喜欢通过炫酷影片的形式来引入即将发布的产品，此次 2021 春季发布会中，库克船长亲自登台表演，将一枚 M1 芯片安装在了新款 iPad Pro 上，而这也无疑预示着 iPad Pro 的生产力与小算盘，以及对于 6 月份 WWDC 2021 的更多期待。

生产力：电脑潜力

“你的下一台电脑，何必是电脑。”这是上一代 iPad Pro 发布时的广告词，而当 2021 款 iPad Pro 发布后，这则广告文案才更加展现出其寓意。通过更换为 M1 芯片、支持雷电 4 接口，12.9 英寸版本升级为 XDR 显示屏，2021 款 iPad Pro 真正变成了一款具备电脑潜力的产品。

如果说 2020 年只是给 iPad Pro 能加上一个带触控板的键盘就冒充是电脑的话，这种配件其实在 Android、PC 的世界中并不新奇。除了苹果阵营之外，早就有众多厂商推出了支持键盘的平板产品，并以此作为生产力的象征。

然而谁都清楚关于平板产品生产力的羁绊卡在了处理器上，即便是最开始就以生产力作为卖点的 x86 架构的 Windows 平板，但性能实在拉胯的 Atom 处理器让当年的 Windows 平板连基本操作都偶有卡顿，也让当年众多 Windows 平板沦为了用户口中所谓的电子垃圾。

能够专门让公司老大亲自登场出演的 M1 芯片，自然是本次 iPad Pro 更新的最大亮点，况且苹果终于做好了一回保密工作，把最重要的产品亮点一直憋到发布的那一刻。在 M1 芯片加持下的 iPad Pro 将具备运行 macOS 程序的可能，这比 2020 年 MacBook 借助 M1 芯片能够运行 iPadOS、iOS 的应用更加令人期待。甚至让 iPad Pro 运行 macOS、Windows 都存在理论上的可能。

M1 芯片也经过此前一段时期的市场发展，软件生态日趋成熟，微软 Office、Adobe 全家桶、CAD 等主流生产力软件均已推出了支持 M1 芯片的程序，苹果自家的 Final Cut、办公三套件也在一开始便支持该芯片，同时 M1 芯片也展现出了在生产力程序上性能优势。而这些程序无疑在未来将能在 iPad Pro 上运行。

与此同时，iPad Pro 还加入了雷电 4 接口，让 iPad Pro 拥有了与专业电脑相同的外设扩展能力，甚至是生产分工协作的能力。例如在日常视频编辑工作中，一部视频内容均是团队多人协作的结果，视频素材包在一块硬盘中进行编辑并传递，雷电 4 接口的加入，让 iPad Pro 可以更好地加入到这一“流水线”工作中。

小算盘：故技重施

展现了重塑下一台电脑潜力的 iPad Pro，同样也带着苹果小算盘，来希望能够挖掘更大的利润空间，最低 128GB 的硬盘空间不变，最高 2TB 的硬盘空间选项，为苹果硬盘生意带来了新的利润点。与此同时，如果下一代 iPad Pro 能够如同 MacBook 一样，可以选择加购 GPU 核心数也不必惊讶，这在 Mac 产品线上早已玩得炉火纯青。

5G 的加入，传言中即将支持的 Final Cut，意味着用户的视频素材库何必非要利用雷电四进行传输。毕竟现在 iCloud 云同步习惯已经养成，但现在最多 2TB 的空间对于加入视频剪辑功能后来说有点不够用，或许在未来，更大空间更贵价格的 iCloud 服务也是众多苹果用户的选择。

雷电 4 接口也带来了更多可销售配件的可能性，而这一协议标准的配件在现有市场中本就不便宜。届时，无论是苹果官方还是第三方配件厂商，灵机一动推出个什么创新配件，都能够卖个好价钱。

当然，苹果的算盘不光算计着消费者，也瞄向了开发者。iPadOS 中的应用安装采用了与 iOS 中相同的模式，只能通过 App Store 来进行，届时一旦强大生产力工具上架，觉得应该卖个好价格，远超目前的应用售价。而可能动辄便宜的几百元，贵的上千元的软件售价，苹果也将能够获得不菲的分成，这是此前 macOS 平台上并不容易带来的。

更多期待

对于 2021 款 iPad Pro 其实还有着一个更大的悬念，当此次 M1 芯片已至，并且已经做到支持所有主流外设，一下现有的 iPadOS 成为了最有待改进的地方。

近两代 iPadOS 的演进中，已经开始为用户带来更好用的多窗口能力。随着苹果 WWDC 2021 在 6 月份又将如期而至，加之此前 iPad 将能够运行 Mac 程序的风声不断。或许届时，苹果才能向外界展示出 2021 款 iPad Pro 理想中的形态，而普通消费者或许在 9 月份左右可以迎来一次 2021 款 iPad Pro 内在升级。

届时，2021 款 iPad Pro 或许将会更佳亮眼。