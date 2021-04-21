工信部：三大领域着手推进适老化服务，首批 158 家网站 App 将按期完成改造

去年底，国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》，就进一步推动解决老年人在运用智能技术方面遇到的困难，坚持传统服务方式与智能化服务创新并行，为老年人提供更周全、更贴心、更直接的便利化服务作出部署。

在昨日国新办举行的一季度工业和信息化发展情况新闻发布会上，工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国表示，针对当前老年人面临的“数字鸿沟”问题，工信部坚决贯彻落实部署要求，坚持传统服务方式和智能化服务创新并行，迅速组织全行业积极行动，从与老年人生活密切相关的三大领域着手，为老年人提供能感知、有温度、更便利的服务，取得积极成效。

一是在电信服务方面，组织三家运营商实现了两项服务，第一项就是“老人座席”，老年人进入三家运营商线下的营业厅，无需再排队等候，有专人引导并提供“面对面”服务。第二项是“一键呼入”，老年人拨打运营商客服电话无需再经过语音提示、数字选择等环节，直接由人工提供咨询服务。

二是在互联网服务方面，自今年 1 月起，在全国范围内组织开展为期一年的互联网应用适老化及无障碍改造专项行动。广大互联网企业积极响应，加速开展适老化改造工作，目前取得了一些初步成效。结合近期专项行动进展的情况，工信部对专项行动进行了再次部署，对网站、手机 App 的改造规范、评测标准、标识授予等作出了明确要求。

三是在手机终端等智能产品和服务方面，组织市场主流手机，基本实现“长辈模式”功能。通过大图标、大字体、大音量、一键呼叫等，帮助老年人便捷的获取各类信息。

此外，工信部累积遴选出了 200 余项优质的智慧健康养老产品和服务，方便老年人选购使用。赵志国坦言：“尽管上述工作取得了一定成效，但还应看到，我国 60 岁以上老年人口已达 2.54 亿，为老年人提供贴心周到的智能产品和服务将是一项长期工作，任重道远。”

下一步，工信部将继续围绕老年群体特点和需求，加快推进各项措施落地见效。

一是抓好专项行动的落实，指导首批 158 家网站和手机 App 按期完成改造和评测。

二是加强各地的督促指导，及时查找突出的问题和薄弱环节，推动建立老年人应用智能技术困难的长效机制，就是解决老年人在用智能技术时存在的困难，构建长效解决机制。

三是及时评估措施效果，总结可复制可推广的经验做法，形成一批标志性成果，积极推广普及，积极回应社会关切。