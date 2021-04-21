分析师：苹果或在未来 3-6 个月内公布造车计划

北京时间 4 月 21 日早间消息，据报道，韦德布什分析师丹・艾夫斯 (Dan Ives) 表示，预计苹果将在未来 3-6 个月中的某个时候披露其一直以来都高度保密的内部项目“泰坦计划”(Project Titan)，也就是该公司的自动驾驶汽车项目。

艾夫斯是在接受媒体采访的时候透露的这个信息，他在节目中重申了韦德布什的看法，即苹果至少要等到 2024 年才会真正发布可供消费者购买的汽车。

艾夫斯表示，虽然要等到几年后苹果才会发布汽车产品，但是在此之前，苹果需要先发布有关车辆的一些信息，从而为苹果汽车奠定基础。他认为，苹果将在今年夏天的某个时候公开其造车计划。

在被问及苹果造车的时间表时，艾夫斯表示，苹果需要为其自动驾驶汽车“寻找合作伙伴”，这与此前的报道不谋而合。此前有报道称，这家科技巨头一直在与几家汽车制造商就合作生产苹果汽车进行谈判。

过去许多年中，一直有传闻称苹果正在开发自动驾驶汽车。过去几个月一直有报道进一步证实了该公司有意进军汽车市场的野心。著名苹果分析师郭明錤 (Ming-Chi Kuo) 认为，苹果至少要到 2023 年才会发布苹果汽车，预计该车将由第三方承包商生产和制造，但仍将使用苹果品牌。

不久前，有韩国媒体报道称，苹果已经“非常接近”与 LG 和麦格纳签署协议，共同生产苹果汽车。