苹果 AirTag 规模或达 100 亿美元，用户粘性将进一步增强

北京时间 4 月 21 日上午消息，据报道，苹果公司发布了诸多新产品和新服务，其中包括新电脑、付费音频内容服务，以及寻找丢失物品的工具。这些举动表明苹果正在扩张传统上比较简单的产品线，深入到苹果粉丝各个角落的生活中。

新产品

苹果新品中包括了定价 30 美元的 AirTag，这个小硬件可以附着在钥匙、钱包等物品上，物品丢失时可锁定位置。分析师称这一产品可能受到消费者欢迎，并且进一步把全球 10 亿多 iOS 用户锁定在苹果产品体系中。

苹果推出了一款新的 iPad Pro 平板电脑，使用了最新版 MAC 电脑中搭载的苹果自有处理器。该平板提供了键盘或触摸板选项，可以成为传统笔记本电脑和桌面电脑的完全功能替代品。

苹果也对 MAC 电脑进行了刷新，推出更多的颜色款式，甚至让人联想到乔布斯在 1990 年代推出的巧克力颜色 MAC，当年正是新 MAC 拯救了苹果的命运。

苹果周二发布的新产品表明，该公司正在扩大硬件产品线，把消费者锁定在苹果生态系统内。需要指出的是，美国政府时下正在对包括苹果在内的科技公司展开反垄断调查，对它们进行约束。

周二发布的新产品之前媒体都进行了披露，因此没有特别惊喜。当天，苹果股价下跌 1.3%，跌幅大于纳斯达克指数。

电脑

苹果新推出的 MAC 电脑起步价为 1299 美元，配置了性能更高的前置摄像头和麦克风，这也算是苹果回应了果粉过去的一些抱怨。在新冠疫情当中，视频电话使用活跃，一些苹果用户表示 MAC 的摄像头画面难以和 iPhone 或 iPad 画面保持同步。

TECHanlysis 研究公司的分析师鲍勃・奥多纳尔（Bob O\'Donnell）表示，坦白说，苹果过去在电脑中配置的摄像头非常糟糕，他们最终在 iMac 中配置了一个比较合理的摄像头。这位分析师也表示，电脑市场的颜色被黑色、白色、银色主导，苹果推出的新颜色有望脱颖而出，“现在看来，有一点新鲜感。”

平板

苹果新版 iPad Pro 起步价为 700 美元，用苹果部分电脑型号配置的 M1 芯片取代了传统使用的升级版 iPhone 处理器。平板提供了更多接口，可以连接显示器或者进行 5G 网络通信，其配置的显示屏性能甚至超过了苹果笔记本电脑。

分析师表示，如果和苹果的键盘和触摸板附件整合，新款 iPad Pro 将成为笔记本电脑极具竞争力的替代品，尤其是对一些内容作者和商务出差人士。不过加上这些配件，整体价格将达到 1100 美元，超过了苹果最便宜的笔记本 ——1000 美元的 MacBook Air。

科技市场研究公司“创新战略”的消费产品分析师本・巴佳林（Ben Bajarin）表示，苹果周二推出的新平板不太可能可能成为高出货量的热销品，它们主要针对看重多样性的细分市场，“如果是对于移动创作、内容消费或者创意用途，新设备非常合适。”

音频服务

当天，苹果推出了一款音频内容会员服务，将和全球最大在线音乐服务商 Spotify 的产品竞争。多年前，苹果曾经普及了音频内容市场（也被称为“播客”），但是没有赚到真金白银，如今该公司希望重振这一业务。

在过去一年时间里，苹果股价上涨了 95%，超过了纳斯达克综合指数 63% 的涨幅。股价上涨主要原因是新冠疫情期间消费者大量购买电子产品，导致苹果 2020 财年销售额达到创纪录的 2745 亿美元。

100 亿美元规模单品？

媒体分析称，苹果发布的 AirTag 可能导致国会议员新一轮有关苹果损害中小竞争对手的批评。

大约十年前，一家名为 Tile 的小公司开始销售和 AirTag 类似的定位产品。去年，该公司曾经在美国国会众议院作证称，苹果应用商店的规则导致用户更难以使用 Tile 硬件。当地时间周三，该公司将参加国会参议院举办的听证会。

苹果表示，包括自家在内的所有软件都必须遵守苹果应用商店的规则，另外该公司已经允许第三方开发商也能够像 AirTag 一样访问系统资源。

在一份研究报告中，“Raymond James”公司的分析师克里斯・卡索（Chris Caso）以及梅丽莎・费尔班克（Melissa Fairbanks）表示，AirTag 可能发展成为一个 100 亿美元规模的产品，类似于蓝牙耳机 Airpods。

“创新战略”分析师巴佳林表示，iPhone 用户可能会习惯于用 AirTag 来跟踪个人物品，这也会进一步增强苹果品牌的用户粘性，“即使是一种硬件，如果你购买更多的数量，你将更难离开（苹果生态）。”