苹果 M1 iPad Pro 前摄支持人物居中功能，将对第三方 App 开放

IT之家 4 月 21 日消息 苹果今天发布的 M1 iPad Pro 前摄在视频通话等场景中支持人物居中（Center Stage）功能。根据外媒 MacRumors 的最新消息，第三方 App 也将会支持该功能。

▲图自苹果官网

据报道，在发布会上，苹果并未说明人物居中功能是否只支持苹果自家的 FaceTime 通话。iOS 开发者费德里科 • 维蒂奇表示，第三方应用将可以通过 API 框架使用功能，这意味着该功能有望在 Teams 和 Zoom 视频通话中启用。

IT之家了解到，iPad Pro 新配备的超广角前置摄像头，拥有 1200 万像素感光元件和 122 度视角，并带来全新的人物居中功能，非常适合 FaceTime 视频通话。官方称，用它玩人像模式自拍也不错，绝对能把你拍得有型有款。配合原深感摄像头，还可以通过面容 ID 安全地解锁 iPad Pro。

国行版 M1 iPad Pro 已上架苹果官网，11 英寸版本为 Liquid 视网膜显示屏，国内售价 6199 元起；12.9 英寸版本为 Liquid 视网膜 XDR 显示屏，国内售价 8499 元起。预购将于 4 月 30 日开始，5 月下旬开始供应。

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