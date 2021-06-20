中国版“哈勃”要来了：空间站寻天望远镜计划于 2024 年发射

IT之家 6 月 20 日消息 根据央视新闻消息，6 月 19 日至 21 日，首届全国行星科学大会在江苏省苏州市召开。大会聚焦行星科学研究前沿、行星探测技术与装备研发、未来行星探测计划、行星科学人才培养等主题进行研讨，共有 1000 余人参会。在本届大会上，我国公布了深空探测计划的新目标，计划于 2024 年发射我国自主的太空光学望远镜 —— 空间站寻天望远镜计划。

中国科学院院士、中国科学院地质与地球物理研究所所长吴福元认为，“深空探测成为科技支撑的制高点。未来几十年，深空探测是我们国家科技界的重大事件，这无疑是我们国家深空探测，也是行星科学发展的绝佳的时机。”

目前随着我国深空探测技术的快速发展，催生出一门多领域交叉新学科 —— 行星科学。行星科学主要研究行星的内部结构、外部圈层以及这种结构和圈层的成分成因和演化的历史。涉及物理学、天文学、地球物理学、地质学、空间科学、生物学、化学等多个传统研究领域。随着行星科学迅速发展，其正在成为一门融合多学科的新兴独立学科。

中国科学院院士、中国科学院国家天文台台长常进介绍，中国空间站寻天望远镜相当于中国的“哈勃”望远镜，但是它的视场比哈勃大 300 倍，上面配备星敏仪，可以对太阳系外行星直接成像，这对太阳系外行星科学的研究有很大作用。

IT之家了解到，我国科学家将开展一系列前沿科学探索，司天工程、天邻计划、大口径光学红外望远镜等正有序推进。此前也公布了太阳系边际探测工程计划，将实现无人区探索、日球层全貌、大行星掠影、太阳系考古等行星探测科学目标，帮助科学教了解太阳风-磁层相互作用规律、太阳磁场与爆发的关系等。