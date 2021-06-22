网约车默认导航路线制定原理：以费用便宜优先，考虑距离和时长

IT之家 6 月 22 日消息 近日杭州市一网约车女乘客跳车事件引起广泛关注，该乘客之所以跳车是因为司机没有按照导航行驶，让其产生恐慌心理。

根据富阳区网约车事件联合调查处置组 6 月 21 日的情况通报，该网约车司机系富阳本地人，熟悉当地路线，故选择当天上午刚开通的较近路线行驶，导航提示偏航，乘客高某再次提醒司机，司机表示没开错，继续按新路线行驶。因司机两次未按导航行驶，让乘客高某产生了恐慌心理。

那么网约车 App 内置导航路线的制定原理是什么呢？据澎湃新闻报道，网约车 App 规划的路线，不一定是距离最短的，因为要同时考虑距离、时间、价格等多个因素。

据某网约车公司人士透露，网约车路线规划，通常是以费用便宜优先，费用主要取决于里程费，所以会优先选择距离最短的路线。但网约车费用还包含时长费，如果拥堵时长太长，即使是短距离，也会导致整体费用更高，进而提供其它路线方案。

此外，网约车路线规划一定要求大路优先、俗路优先（指大家普遍会走的路线），而不是抄近道、走小路。这与地图 App 为私家车用户导航的逻辑不同，自驾通常会选择更快、更通畅的路径。

据悉，各家网约车公司的导航逻辑基本相似。IT之家了解到，目前多家网约车公司都上线了路线选择功能，给乘客更多的主动权，可根据自己的出行偏好进行选择。