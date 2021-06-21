成本 48 万元，李彦宏：百度 Apollo Moon 共享无人车必须要比打车便宜

IT之家 6 月 21 日消息 北汽旗下极狐汽车联合百度 Apollo 发布了新车 Apollo Moon ，属于百度 Apollo 发布的第五代无人共享车。

据悉，Apollo Moon 采用了全新一代的自动驾驶套件，整体成本可达 48 万元，达到网约车运营成本区间，具备完全无人驾驶能力。

新车发布后，百度董事长兼 CEO 李彦宏在官方视频号下留言明确表示，之后运营的 Apollo Moon 无人共享车必须要比（用户）打（网约）车便宜。

首款车型是基于极狐的阿尔法 T 车型打造，车顶采用了 1 颗禾赛的定制化激光雷达，另外前向还有一颗安全冗余激光雷达；配备有 13 个摄像头、5 个毫米波雷达以及 2 颗激光雷达，而且传感器支持自清洁。

此外，该车可确保 5 年内的可靠运营，具有 653 公里续航能力，在车路协同，底盘安全冗余方面进行新的创新。相较上一代车型能力有 10 倍提升，复杂城市道路送达成功率高达 99.99%。

据介绍，百度 Apollo 系统目前目前测试车辆已经达到 500 辆，预计将在到 2023 年拓展到全国 30 城的 3000 辆无人驾驶车辆，并将在北京、上海、广州、重庆等城市开展共享无人车落地运营。