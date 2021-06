华为 Linux 内核贡献者被质疑刷 KPI，邮件已排到热榜第一

IT之家 6 月 21 日消息 近日,Linux 内核邮件列表出现了一封特殊的邮件,该邮件名为《Please don't waste maintainers' time on your KPI grabbing patches (AKA, don't be a KPI jerk)》,目前已经排在了热门第一位。

在邮件中,Linux 内核维护者 Qu Wenruo 提到了一个 @huawei.com 后缀的账号,Qu 指责后者所提交的补丁只是清理一些错误信息,或者修复拼写错误,有刷 KPI 的嫌疑。

Qu 表示,如果这些补丁只是内核新手或者学生提交的,他不会说什么。但这些提交来自 @huawei.com,而且不止一次。他指责这些提交者刷 KPI,还大言不惭地狡辩,想要合并这些补丁,这实实在在地损害了公司声誉。

IT之家了解到,Qu 希望这些人能够停止刷 KPI,为 Linux 内核的修复做一些真正有价值的贡献。

以下为邮件原文: