华为 Linux 内核贡献者被质疑刷 KPI，邮件已排到热榜第一

IT之家 6 月 21 日消息 近日，Linux 内核邮件列表出现了一封特殊的邮件，该邮件名为《Please don't waste maintainers' time on your KPI grabbing patches (AKA, don't be a KPI jerk)》，目前已经排在了热门第一位。
在邮件中，Linux 内核维护者 Qu Wenruo 提到了一个 @huawei.com 后缀的账号，Qu 指责后者所提交的补丁只是清理一些错误信息，或者修复拼写错误，有刷 KPI 的嫌疑。
Qu 表示，如果这些补丁只是内核新手或者学生提交的，他不会说什么。但这些提交来自 @huawei.com，而且不止一次。他指责这些提交者刷 KPI，还大言不惭地狡辩，想要合并这些补丁，这实实在在地损害了公司声誉。
IT之家了解到，Qu 希望这些人能够停止刷 KPI，为 Linux 内核的修复做一些真正有价值的贡献。
以下为邮件原文：
Hi，Leizhen，以及邮件列表中的其他人：
最近我发现一个补丁从 btrfs selftest 中删除了一个调试 OOM 的错误信息。
这没有什么特别的，像是内核新手做的细小清理工作。
但提交补丁的邮件地址引起了我的注意：“@huawei.com”。
最近我们从同一家公司收到了一些类似的补丁，他们在做一些无害的“清理”工作，但这些行为没什么价值。
这让我想知道，到底发生了什么。
经过搜索，我看到了更多的 OOM 错误信息“清理”补丁，甚至还有一些修复拼写错误的补丁。
对于新手或者学生开发者来说，提交这样的补丁是可以的，而且我也希望这种补丁能让他们成为一个长期的贡献者。
事实上，我也正是通过做这样的“清理”工作开始我的内核贡献。
但你们这种做法是在刷 KPI，因为我已经看到好几个内核维护者就这样的“清理”工作与你们争论，而你们总是在为自己辩护，试图让这些补丁被合并。
你提交的补丁代表了你的公司，所以你这样做其实只是在破坏已经受损的声誉。
请停止这种刷 KPI 的行为，并做出真正的贡献以修复受损的声誉。
谢谢。
Qu