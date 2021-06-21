首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>智能手机

两种方向全都要：曝华为 P50 系列采用 1/1.18" 大底主摄，同时支持超高像素

2021/6/21 9:12:12 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 6 月 21 日消息 华为在本月初的发布会上展示了其最新的 MatePad11 平板电脑和  P50 系列手机渲染图，但没有公布任何具体信息。

此外有消息称华为 MatePad11 和  P50 系列将于 7 月或 8 月发布，目前经过几轮的方案整改后，最终设计已敲定，各种（被制裁元器件和方案的）替代方案已经有效解决，目前华为正在努力解决备货问题。

数码博主 @秃然熊猫 透露，P50 系列的主摄确认将采用 1/1.18”英寸的超高像素大底方案，总体来看很牛。

结合此前爆料，华为 P50 系列设计就和之前泄露差不多，外观类似刚刚发布的荣耀 50，后置双圆环多摄，预计包括 f/1.8 的 IMX707 主摄，焦段 18~125mm，可实现等效 5x 的光学变焦。

此外，华为 P50 系列已更替多轮方案，早期版本采用的是 6.3 英寸平面屏，整机约 156.7 x 74 x 8.3 毫米（算上后置摄像头凸起则为 10.6 毫米），不过 P50 最终版后置镜头凸起厚度可能比之稍小一些。

IT之家曾报道，华为 P50 系列可能包括 P50、P50 Pro、P50 Pro + 等型号，除基础版外还有多个辅助镜头支持屏下指纹识别、顶部和底部的双扬声器。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为p50

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win7之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用