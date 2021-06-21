两种方向全都要：曝华为 P50 系列采用 1/1.18" 大底主摄，同时支持超高像素

IT之家 6 月 21 日消息 华为在本月初的发布会上展示了其最新的 MatePad11 平板电脑和 P50 系列手机渲染图，但没有公布任何具体信息。

此外有消息称华为 MatePad11 和 P50 系列将于 7 月或 8 月发布，目前经过几轮的方案整改后，最终设计已敲定，各种（被制裁元器件和方案的）替代方案已经有效解决，目前华为正在努力解决备货问题。

数码博主 @秃然熊猫 透露，P50 系列的主摄确认将采用 1/1.18”英寸的超高像素大底方案，总体来看很牛。

结合此前爆料，华为 P50 系列设计就和之前泄露差不多，外观类似刚刚发布的荣耀 50，后置双圆环多摄，预计包括 f/1.8 的 IMX707 主摄，焦段 18~125mm，可实现等效 5x 的光学变焦。

此外，华为 P50 系列已更替多轮方案，早期版本采用的是 6.3 英寸平面屏，整机约 156.7 x 74 x 8.3 毫米（算上后置摄像头凸起则为 10.6 毫米），不过 P50 最终版后置镜头凸起厚度可能比之稍小一些。

IT之家曾报道，华为 P50 系列可能包括 P50、P50 Pro、P50 Pro + 等型号，除基础版外还有多个辅助镜头支持屏下指纹识别、顶部和底部的双扬声器。