微软大中华区管理层换舵：邹作基主持战略，包嘉峰出任中国区总裁

6 月 21 日消息，微软公司今天宣布，2022 新财年其大中华区高级管理团队的最新变动：

任命微软副总裁邹作基（HoraceChow）全面主持微软大中华区战略，推动“微软三年计划”的长期增长举措，并深化行业渗透，发力行业云在数字化转型中的主导作用；同时任命包嘉峰（JoeBao）为微软中国区总裁。

邹作基和包嘉峰将同时直接向微软公司资深副总裁，大中华区董事长兼首席执行官侯阳 汇报。

微软副总裁邹作基全面主持大中华区战略

邹作基在担任微软中国区首席运营官的四年来，全面推动微软在中国市场的销售、市场、运营等业务发展，不断提升微软在中国的市场影响力，积极拓展本土合作伙伴生态系统，全方位助力不同行业、不同规模的企业客户在数字化转型中不断精进和发展。在邹作基的领导下，中国区的整体业务每年都实现两位数的增长，面向“领先云计算和人工智能技术服务商”的转型，被微软总部评为“2018 年全球最佳区域市场”。尤其在云业务的发展上，在华新增数据中心区域，使得云服务扩容了 12 倍，并将 Dynamics 365 和 Power Platform 成功落地中国，进一步扩展了微软智能云的生态系统，从联合构建、市场落地、能力提升、联合销售到整体业务模式转型升级等维度，鼎力支持合作伙伴的业务发展。此外，他施展强大的领导力，将中国业务转变得更加以行业为导向，在智能零售、智能制造、智能医疗、智能金融等领域，通过创新技术与行业洞察的深度结合，推动企业的数字化转型不断深入。邹作基构建了一个多元化、深具凝聚力和协同性的高生产力团队，他以身作则、传道授业，对团队和员工施以人文关怀；他积极倡导现代工作文明以及混合办公方式，并坚信，正直、诚信、守规、负责的文化更能使企业健康且可持续地发展。

在他的新岗位上，邹作基将负责“微软三年计划”，在大中华区推动长期而持续的增长战略和举措。同时，他将继续扩充行业专家团队，提升其业务和技术能力，推动行业内的数字化转型进程。此外，他还将以卓越的个人领导力、对不同市场的业务和战略洞察，以及多年沉淀的职业素养和同理心，为高级管理团队提供咨询。

微软公司资深副总裁，大中华区董事长兼首席执行官侯阳表示：“作为 IT 和互联网行业的老兵，邹作基以其深邃的战略思维和多年浸沉的从业经验，带领微软中国取得了一个又一个傲人的业绩。我非常高兴由邹作基来主持全面的战略工作，长期增长计划代表了微软扎根大中华区的决心和承诺，同时也意味着数字化转型上需要从长远计议、从整体部署、从行业切入、从应用入手，有步骤地、可持续地进行和发展，而邹作基正是此项任务的最佳人选。”

对于此次任命，邹作基表示：“数字化转型是可持续发展的长期战略和历程。我很荣幸被委以重任，在侯阳博士的带领下，将多年经验和实践投射到‘微软三年计划’，利用微软智能云的矩阵平台、混合办公生产力工具、以及大数据、物联网、人工智能等整合解决方案，促进客户的业务发展。同时，行业洞察与创新科技的结合，将极大解决当下很多传统行业客户的困惑和挑战，帮助他们实现真正意义上的数字化转型。”

微软任命包嘉峰为中国区总裁

包嘉峰在微软工作 17 年，其中近 12 年在中国就职，历任不同的岗位。在领导微软中国的全球合作伙伴事业部的四年间，他在推动生态建设和合作伙伴绩效、云服务业绩增长、数字化转型的成效上，表现超群 —— 合作伙伴业绩最高增长了 5 倍，合作伙伴的 4 万余名员工得到了微软技术培训，合作伙伴推动了云、数据、安全、出海、入华、核心行业等各业务单元的两位数增长，合作伙伴“联合销售”业绩蹿升至微软全球市场榜首。更重要的是，在他以及团队的努力下，由 Microsoft Azure 公有云平台、Microsoft 365 生产力云平台、Microsoft Dynamics 365 商业智能应用平台、PowerPlatform 低代码开发平台组成的微软智能云矩阵，以及微软开发工具和服务，帮助着众多大中华区合作伙伴、开发者持续实现技术能力和业务模式的创新与转型，并进一步将中国的创新技术与解决方案推向更广阔的全球市场。包嘉峰在推动组织变革方面，更是表现出了强大的领导能力，一方面推动内部人才的转型，另一方面吸纳优秀而深具成长型思维的外部人才，来加速组织创新；同时，他积极培养了下一代年轻员工，以加强微软的未来人才储备。

包嘉峰将全面领导中国区业务，包括销售、运营、技术、服务、咨询、全球合作伙伴、全球企业客户等各业务事业部，并积极推动云业务对各行各类型企业的促进和增长 —— 依靠微软智能云的优势，帮助更多跨国企业将业务根植中国，助力更多中国企业将业务拓展至全球市场，赋能更多企业在行业内纵深发展，释放中国市场的巨大潜力。

侯阳表示：“从全球到中国，合作伙伴生态系统始终是微软推动技术创新、业务发展，并为全球各地、各行各业客户提供一流企业级服务的关键基石。包嘉峰以及团队，将微软在业界首创的‘合作伙伴联合模式’发展到了极致，深入挖掘联合创新、联合销售的最大潜能，帮助合作伙伴在提升技术能力的同时，实现营收增长突破；与合作伙伴共同创新、携手进步。包嘉峰对业务变革的热情、对业务增长的进取心、对云服务予力转型的信念，以及对打造一支坚韧、高效、同心合力的销售和技术团队的决心，都让我对中国区的未来发展充满了信心。”

对于新任命，包嘉峰表示：“利用创新技术和智能云平台来推动全行业全产业的数字化转型，是微软独有的优势。我很荣幸能够带领微软中国这样一支精诚同力、有责任心的团队，以技术和服务为核心，让客户在全场景、全业态、全链条上，享用到数字化转型的益处和价值。我有信心，与团队一起，助力全球企业在中国的发展，并推动中国创新走向全球，带动各行业的深入技术变革；为开发者创造机会发挥技术潜力，为业务决策者提供正数据洞察，为企业找到差异化转型道路，让中国市场成为鼓舞全球生态复苏和新常态经济发展的典范。”