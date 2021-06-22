加码无人驾驶，亚马逊拟入股 AI 机器人卡车初创公司 Plus

北京时间 6 月 22 日早间消息，据报道，亚马逊已经拥有一家机器人出租车公司，还在尝试一种可以在人行道上送货的机器人，现在则考虑收购某 AI 机器人卡车创业公司的大量股权。

位于美国加州的 Plus 是一家专门开发无人驾驶卡车技术的创业公司。据报道，亚马逊最近刚刚从 Plus.ai 订购了 1000 台无人驾驶系统。亚马逊还考虑收购 Plus20% 的股权，此举将对亚马逊在全世界配送产品的方式产生重大影响。

亚马逊考虑购买多达 20% 的 Plus 股票，后者最近刚刚宣布通过与一家特殊目的收购公司（SPAC）反向合并的方式上市。该公司的合并对象是 Hennessy Capital V，这家 SPAC 还曾经为电动汽车创业公司 Canoo 的上市提供支持。

Plus 有望通过这笔交易获得 5 亿美元，其中 1.5 亿美元来自完全承诺的普通股 PIPE（上市后私募投资）。该交易对 Plus.ai 的估值约为 33 亿美元。

作为当今世界规模最大的公司之一，亚马逊多年以来一直痴迷于机器人卡车。该公司曾在 2019 年使用创业公司 Embark 设计的无人驾驶卡车运送了一批货物。虽然无人驾驶汽车在很多方面都未能实现早期的大肆宣传，但许多专家仍对在短期内实现无人驾驶半挂车保持乐观。

Plus 的交易如果顺利推进，就将成为亚马逊押注无人驾驶汽车的最新举措。除了 Embark 和 Plus.ai 外，亚马逊还参与了 Aurora 的 5 亿美元融资，后者是谷歌无人驾驶汽车部门前高管运营的一家无人驾驶汽车创业公司。

亚马逊还投资了电动汽车公司 Rivian，这家电动汽车公司正在为该公司开发以电池为动力的火车。亚马逊去年还收购了商用无人驾驶网约车创业公司 Zoox。