TrendForce：2021 年苹果 iPhone 产量将达 2.23 亿部，新机型将占 39%

IT之家 6 月 22 日消息 市场研究机构 TrendForce 公布最新报告预计，随着新冠肺炎疫情缓解和经济复苏，苹果智能手机今年销量将会大幅增长，iPhone 产量也会随之激增。

TrendForce 在报告中预计，2021 年 iPhone 产量将达到 2.23 亿部，同比增长 12.3%。该公司还称，尽管持续的全球芯片供应短缺可能会对苹果提高产量的努力产生“制约效应”，但未来仍有额外“小幅增长”的余地。

华为决定暂时退出高端智能手机市场预计也将让苹果受益。从理论上讲，这将为苹果产品提供更多需求。

对于下一代机型，TrendForce 将其称为“iPhone 12s”，而不是“iPhone 13”，该公司认为市场更关注这款智能手机的外观和定价。TrendForce 表示，就苹果而言，“外观上的创新并不是特别重要”，主要变化是传言中屏幕上的刘海会缩小。

外界认为，苹果今年可能同样会发布四款机型，可以作为 iPhone 12 系列的“延伸”，并采用类似于当前一代产品的“主动定价策略”，以保持其高端智能手机的市场份额。尽管由于供应紧张导致关键零部件价格上涨，但苹果可能会考虑到“与 iPhone 销量增长相关外围服务”的增长，比如 Apple Music 订阅服务，并将保持目前的价格大致不变。

然而，由于 iPhone 12 Mini 的销量令人失望，TrendForce 声称该设备已经停产。该公司汇总的数据显示，iPhone 12 Mini 在 2021 年第二季度将“提前报废”，这表明苹果将专注于清理这款设备的库存，而不会生产更多产品。苹果于 2020 年 10 月推出采用 5.4 英寸屏幕的 iPhone 12 Mini，主要是为了迎合小型智能手机粉丝的需求，在美国起价为 699 美元。

虽然已经停产，但 iPhone 12 Mini 目前仍可在苹果官网上购买，没有任何明显的发货延迟。这款设备有六种颜色可供选择，其中包括 4 月下旬上市的紫色选项。

在升级方面，这家分析公司也给出了预测，预计 iPhone 12s 系列将搭载使用台积电 5nm + 制程工艺制造的 A15 处理器，Pro 机型可能采用具有 ProMotion 120Hz 功能的 AMOLED 面板和激光雷达。在摄像头方面，所有机型都将搭载传感器偏移图像稳定技术，该技术目前仅限于 iPhone 12 Pro Max。此前有传言称，这一功能将在 3 月份扩大到更多机型上。

Pro 机型的超广角摄像头将使用 6P 镜头，这显然也将具有自动对焦功能。TrendForce 预计，iPhone 12s 的内存容量预计将与 iPhone 12 系列相同。

总体而言，TrendForce 预计，新款机型将占苹果 2021 年产量的 39% 左右。由于所有 iPhone 12s 手机都将包含 5G 调制解调器，5G 机型在 iPhone 总产量中的份额预计将从 2020 年的 39% 大幅扩大到 2021 年的 75%。