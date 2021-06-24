新款 AirPods 要来了，消息称多家供应商已开始向苹果出货

IT之家 6 月 24 日消息 据之前的消息，苹果有望在年内推出新款 AirPods 耳机，也就是 AirPods 3。而越来越多的消息表明，AirPods 3 就要来了。

据台媒 DigiTimes，他们收到行业消息，已经有 7 家供应商开始向苹果提供下一代产品的组件，包括 Apple Watch、AirPods 和 iPhone 的 BT 板，全部采用 SiP 封装。

这 7 家供应商为 Semco、LG Innotek、Kinsus、Unimicron、南亚、振鼎和 AT&S。

IT之家了解到，彭博社的 Mark Gurman 和 Debby Wu 此前报道称，AirPods 3 将于 2021 年晚些时候发布，其设计与 AirPods Pro 相似，包括更短的耳机柄。这将标志着自 2019 年 3 月以来对 AirPods 外观的首次更新。

此外，消息称 AirPods 3 的价格将低于 AirPods Pro。不过，AirPods 3 可能会缺少一些高端功能，比如主动降噪。 至于 AirPods Pro 2，传闻称将于明年推出，搭载第二代健身追踪功能，设计更加紧凑，类似于苹果本月初发布的新款 Beats Studio Buds。